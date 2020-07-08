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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi

08.07.2020 11:25

Son güncelleme : 08.07.2020 11:25
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi`nin haziranda güçlü bir artışla 47,5 puana yükseldi.



AA

İSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İmalat Sektörü İhracat  İklimi Endeksi'nin Haziran 2020 dönemi sonuçları paylaşıldı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre,  mayısta 34,1 olarak ölçülen Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi,  haziranda hızlı bir artışla 47,5 düzeyinde gerçekleşti ve Türk ihracatçılarının  talep koşullarındaki daralmanın sonuna yaklaşıldığına işaret etti. Endeks, son  dört ayın en yüksek düzeyinde kaydedildi.

Dünya genelindeki birçok pazarda Kovid-19 kaynaklı sokağa çıkma  kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak başlayan toparlanma, ihracat iklimi  endeksinin eşik değere yaklaşmasını sağladı.

Çin'in başını çektiği ve salgın eğrisinin daha ileri aşamalarında olan  bazı ülkelerde üretimin hızlı bir şekilde büyüme bölgesine geçtiği gözlendi.  Ekonomik aktivite, Türk imalatçılarının ana ihracat pazarları arasında yer alan  Fransa'da son dört ayın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise son 6 ayın ilk  artışını sergiledi.

DÖRT BÜYÜK İHRACAT PAZARINDAKİ DARALMA DÜŞÜK OLDU

Genel olarak, PMI anketleri Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık  yüzde 9'unu oluşturan pazarlarda aktivite artışları olduğuna işaret etti. Diğer  pazarlarda ise, bazılarında belirgin şekilde olmak üzere, daralma hız kesti.

Avrupa'da sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmeye devam etmesi ve  ekonomik koşulların normale yaklaşması sonucu Türk imalat sektörü ihracatının  yaklaşık yüzde 26'sını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'da  üretimdeki daralmalar çok daha düşük oranlarda gerçekleşti. Daralmanın şubattan  beri en ılımlı düzeyde gerçekleştiği ABD'de de ekonomik aktivitedeki gerileme üst  üste ikinci ay belirgin şekilde hız kesti.

Birçok ekonomide toparlanmanın devam ettiği görülürken diğerlerinin  haziran itibarıyla halen salgından olumsuz etkilendiği ve aktivitede sert daralma  yaşamaya devam ettiği gözlendi. Haziranda üretimdeki en yüksek oranlı düşüşler  Endonezya, Meksika ve Mozambik'te gerçekleşti. Ancak bu ekonomiler, Türk imalat  ihracatına yönelik toplam talebin çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

"DARALMADA EN SERT KISIM GERİDE KALDI"

Açıklamada endeks hakkında değerlendirmeleri yer alan IHS Markit  Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Kovid-19 kaynaklı daralmanın en sert kısmının  geride kaldığının net bir şekilde hissedildiğini bildirdi.

Firmaların yeniden büyümeye geçişi değerlendirmeye  başlayabileceklerinin görüldüğünü dile getiren Harker, "Temel ihracat  pazarlarının ya hızlı bir şekilde genişleme bölgesine geçmesi ya da dengelenmeye  çok daha yakın hale gelmesi, Türk imalat sektörü ihracatçıları için pozitif bir  gelişme oldu. Salgının yeniden hızlı bir şekilde yayılmaması halinde yılın ikinci  yarısında ihracat talebinin belirgin bir şekilde toparlanma yoluna girmesi söz  konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.




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