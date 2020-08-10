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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi

10.08.2020 11:04

Son güncelleme : 10.08.2020 11:04
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50`nin üzerine çıktı.



AA

Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme  olduğuna işaret etti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2020  dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm  rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya  işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre,  haziran ayında 47,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi  Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer  50'nin üzerine çıktı. Söz konusu veri, Türk imalat ihracatçılarının talep  koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti.

Yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 kaynaklı olarak yaşanan sert  daralmaların ardından temmuz ayında ekonomiler toparlanma sinyalleri vermeye  devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde  üretim artışı gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı  olarak faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesi, Türk imalat ihracatının  5'te birinden fazlasını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın  temmuzda büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı.

Fransa, İspanya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de üretim  büyüme kaydetti. Hollanda'da imalat sanayi üretimi gerilemeyi sürdürdü ancak bu  gerileme 5 aydır devam eden daralma trendinin en düşük oranında gerçekleşti.  ABD'de ekonomik faaliyetler büyüme kaydetti. Ancak bazı eyaletlerin, artan  Kovid-19 vaka sayısına yönelik endişeler nedeniyle kısıtlamaları yeniden devreye  sokması, büyümenin ılımlı kalmasına neden oldu.

ÇİN, GÜÇLÜ BÜYÜME TEMPOSUNU SÜRDÜRDÜ

Orta Doğu'daki karmaşık görünüm dikkati çekti. Birleşik Arap  Emirlikleri, Mısır ve Katar'da talep koşullarının iyileştiği gözlenirken, Suudi  Arabistan ve Lübnan'da ekonomik aktivite azalma kaydetti. Kovid-19 salgınının  yaygın bir şekilde devam ettiği Latin Amerika, üçüncü çeyreğin başında da zayıf  seyrini sürdürdü. Ekonomik aktivite Meksika ve Brezilya'da azalmaya devam  ederken, Kolombiya'da artış gösterdi. Çin, üst üste 3'üncü ay genişleme kaydetti  ve güçlü büyüme temposunu sürdürdü. Diğer BRIC ülkelerinden Rusya'da ekonomik  aktivite güçlü artış sergilerken, Hindistan belirgin bir şekilde daralma  bölgesinde kaldı.

"YENİ KISITLAMALAR EKONOMİLERİ TOPARLANMA ROTASINDAN ÇIKARMA POTANSİYELİ TAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew  Harker, Kovid-19 kaynaklı daralmaların ardından temmuz ayında Türk  imalatçılarının temel ihracat pazarlarının toparlanmaya devam ettiğini  belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, dış pazarlardaki yeniden açılmanın imalat sektörünün  talebindeki iyileşmeyi destekleyeceğine yönelik umutları güçlendirdi. Öte yandan,  dünyanın bazı bölgelerinde virüs vakalarının arttığına ilişkin veriler mevcut  toparlanmaların kırılganlığına işaret ederken, her an devreye sokulabilecek yeni  kısıtlamalar ekonomileri toparlanma rotasından çıkarma potansiyeli taşıyor."




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