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İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi yükseldi

10.02.2020 10:31

Son güncelleme : 10.02.2020 10:31
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta, eşik değer olan 50`nin üzerinde gerçekleşerek 51,1`e yükseldi.



AA

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet  koşullarını ölçen endeksin Ocak 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre,  aralıkta 50,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi,  ocakta 51,1'e yükseldi. Son veriler, ihracat koşullarının geçen yılın ağustos  ayından bu yana gerçekleşen en belirgin güçlenmeye bağlı olarak, Türk imalat  sektörü ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

Endeksin 2020 başında gösterdiği artış, bazı temel ihracat  pazarlarında gözlenen iyileşme trendini yansıttı.

Avrupa'da büyüme hız kazanırken, dünyanın en büyük ekonomisinde talep  koşulları güçlenmeye devam etti. ABD genelinde ekonomik aktivitenin büyüme hızı  üst üste üçüncü ay arttı. ABD'de üretim artışı Mart 2019'dan beri en yüksek hızda  gerçekleşti.

Ocakta, Türk imalat sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'da üst  üste ikinci ay büyüme gerçekleşti. Ekonomik aktivitedeki genişleme ılımlı düzeyde  kaydedildi, ancak 2019'un sonuna göre hız kazandı. Birleşik Krallık'ta 5 ay,  İtalya'da ise 2 ay süren küçülme ocakta sona erdi ve üretim büyüme bölgesine  geçti. İspanya ve Fransa'da üretim ılımlı artış kaydetmekle birlikte bu artış  önceki aya göre hız kesti. Hollanda, imalat sektöründeki ılımlı düşüşe bağlı  olarak, ocak ayında üretimi azalan en büyük ihracat pazarı oldu.

ORTA DOĞU'DA SUUDİ ARABİSTAN GÜÇLÜ ARTIŞLA ÖNE ÇIKTI

Orta Doğu ülkelerinden ise yılın başında karmaşık sinyaller geldi. Ekonomik aktivitede güçlü artışın devam ettiği Suudi Arabistan bölgede öne  çıkmayı sürdürdü. Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretim  durgunlaşırken Mısır, Katar ve Lübnan'da ekonomik aktivite daraldı.

Talep koşullarında belirgin iyileşme gerçekleşen Hindistan, ocak  ayının en iyi performans gösteren ekonomilerinden oldu. Bu ülkede, üretim artışı  son 7 yılın en yüksek düzeyinde kaydedildi. Ancak Hindistan'ın Türk imalat  sektörü ihracat pazarından aldığı pay yüzde 1'in altında gerçekleşti.

Diğer BRIC ülkelerinde de büyüme kaydedildi. Büyüme Rusya ve  Brezilya'da hız kazanırken Çin'de ılımlı artış eğilimini sürdürdü. Türk imalat  ihracatının yüzde 0,5'ini oluşturan Kazakistan için yeni oluşturulan PMI endeksi,  ekonomik aktivitenin yılın ilk ayında gerilediğine işaret etti.




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