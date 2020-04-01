GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İSO Türkiye İmalat PMI geriledi

01.04.2020 10:12

Son güncelleme : 01.04.2020 10:19
İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mart ayında 48,1’e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kaydedildi.



İHA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Mart 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Şubat’ta 52,4 olarak ölçülen PMI mart ayında 48,1’e gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50’nin altında kaydedildi. Sektördeki zorlukların büyük ölçüde küresel corona virüs (COVID-19) salgınından kaynaklandığı belirtildi.

Salgın, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. Üretim, son beş ayda ilk kez hız kaybederken, yeni siparişler iki aylık genişleme sürecinin ardından düşüş gösterdi. Salgının küresel boyutunun yansıması olarak yeni ihracat siparişleri de büyük ölçüde yavaşladı. Yeni ihracat siparişlerindeki gerileme, toplam yeni siparişlerdekinden daha yüksek oranda gerçekleşti. İş yüklerindeki yavaşlamaya rağmen, Türk imalatçıları mart ayında ek personel almaya devam etti. İstihdam böylece üst üste üçüncü ay arttı. Bazı firmalar, istihdam artışının önceki aylarda yeni sipariş alımlarında görülen iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.

SALGIN, TÜRK İMALATININ GÜÇLÜ BÜYÜME İVMESİ YAKALADIĞI DÖNEMDE GELDİ

Diğer yandan, firmalar satın alma faaliyetlerini geçen yılın ekim ayından beri ilk kez azalttı. Firmaların mevcut belirsizlik nedeniyle stok tutma konusunda isteksiz oldukları gözlendi. Buna bağlı olarak hem nihai ürün stoklarında hem de girdi stoklarında azalma gerçekleşti. Satın alınan ürünlerin teslimatı da COVID-19 salgınından ağır bir şekilde etkilendi ve tedarikçilerin teslimat sürelerinde anketin başladığı Haziran 2005’den beri ikinci en belirgin bozulma yaşandı. Mart ayında girdi maliyetleri enflasyonu yüksek seviyelerini korudu. Girdi fiyatlarındaki yükselişin ardındaki temel faktörün para birimindeki değer kaybı olduğu kaydedildi. Bazı arz eksiklikleri de maliyet yüklerindeki artışta etkili oldu. Girdi maliyetlerindeki belirgin artışın sonucu olarak, imalatçılar nihai ürün fiyatlarını da yükseltti. Nihai ürün fiyatları enflasyonundaki artış, bir buçuk yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0488.303
Değişim :  -1,50% |  -1.341,07
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
88.398 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
CEMTS 6,12 1.291.559 % 9,87  
ORMA 3,73 187 % 9,71  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1627 8,2036 % -0,31  
Frank 6,8574 6,8988 % 0,05  
Riyal 1,7559 1,7647 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 10,20  
Altın Gr. 338 338 2,58  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,93 13,97 -0,02  
Gümüş Gr. 2,97 2,97 -0,00  
B. Petrol 25,37 25,37 -0,98  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru