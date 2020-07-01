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İSO Türkiye İmalat PMI yükseldi

01.07.2020 10:31

Son güncelleme : 01.07.2020 10:44
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53,9`a yükselerek, şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50`nin üzerinde gerçekleşti.



AA

İSO'dan yapılan açıklamayla, Türkiye İmalat PMI haziran verileri paylaşıldı.

İSO Türkiye Sektörel PMI haziran verilerine göre, eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, sektörde iyileşmeye işaret etti. Mayısta  40,9 olarak ölçülen manşet PMI, haziranda 53,9'a yükseldi.

Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale  yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde  artırmasına olanak sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi.

Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte yeni  siparişler de büyüme bölgesine geçerken, yabancı müşterilerin bir bölümünün  kapalı kalması nedeniyle yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki artış, toplam  yeni siparişlere göre düşük oranda gerçekleşti.

Üretim gereksinimlerindeki artış, haziranda hem istihdamın hem de  satın alma faaliyetlerinin genişlemesini sağladı.

Üretimdeki artışı desteklemek için mevcut stokların kullanılması,  girdi stoklarının azalmasına neden olurken, teslimat sürelerindeki artışın anket  geçmişindeki en yüksek oranlardan birinde gerçekleşmesi, tedarik zincirindeki  aksamaların devam ettiğini gösterdi.

Birçok anket katılımcısı nakliye konusunda sorun yaşandığını  bildirirken, para birimindeki zayıflık, Türk imalatçılarının girdi maliyetlerinde  aylık bazda sert artışın devam etmesinde etkili oldu.

Enflasyon oranı mayısa göre azalmakla birlikte seri ortalamasının  üzerinde gerçekleşirken, girdi maliyetlerindeki yükseliş genellikle artan satış  fiyatları olarak müşterilere yansıtıldı. Böylece nihai ürün fiyatları belirgin  şekilde yükseldi ve artış son üç ayın en yüksek oranında gerçekleşti.

SEKTÖRLERİN ÇOĞU TOPARLANMA KAYDETTİ

Verilere göre imalat sektörlerinin çoğu haziranda toparlanma kaydetti.

Takip edilen 10 sektörün yedisinde faaliyet koşulları yeniden  iyileşmeye başlarken, bunlardan bazılarında toparlanma güçlü gerçekleşti.

Üretim, üç sektör dışında tüm sektörlerde artış gösterirken, artışın  oldukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler  ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri, nisan ve mayıs aylarındaki sert daralmanın  ardından güçlü toparlanma sergiledi.

Üretim, makine ve metal ürünler sektöründe istikrar kazanırken gıda  ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde düşüş gösterdi.

Gıda sektöründe, Kovid-19 krizinin başlarında stoklama eğilimi  nedeniyle güçlü artış gösteren talep bir miktar geri çekilirken, giyim ve deri  ürünleri sektörü ise talep eksikliğinden olumsuz etkilenmeye devam etti.

Yeni siparişlerdeki eğilimler genellikle üretim ile uyumlu bir görünüm  sergilerken, on sektörden yedisinde yeni ihracat siparişleri yavaşlama gösterdi.

Bu durum, ülkeler arası geçişlere yönelik kısıtlamaların sürmesi ve  salgının bazı ihracat pazarlarında etkili olmaya devam etmesinden kaynaklanırken,  yedi sektör istihdam düzeyini yükseltti ve istihdam artışına giden sektörlerin  sayısı mayısa göre bir adet arttı.

Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada başı  çekerken, kara ve deniz taşıtları sektöründe de güçlü istihdam artışı yaşandı.

Para birimindeki zayıflığa bağlı olarak girdi maliyetleri enflasyonu  genel olarak yüksek düzeyde kalırken, yine birçok sektörün büyüme bölgesine  geçmesine rağmen tedarik zincirlerinde Kovid-19 kaynaklı aksamalar devam etti.

"HAZİRANDA TÜRK İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN ÇOĞU FAALİYETLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew  Harker, haziranda Türk imalat sanayi sektörlerinin çoğunun faaliyetlerine geri  döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı sektörler önceki aylarda kaydedilen Kovid-19 kaynaklı daralmanın  ardından güçlü toparlanma sergiledi. Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte  ekonominin birçok alanında canlanma gözlendi. Türk imalat sektöründeki toparlanma  haziranda ivme kazandı ve anketteki birçok alt endeks büyüme bölgesine geçti.

Ancak Kovid-19 krizinin çok şiddetli olması nedeniyle, salgının  etkisinin en yüksek olduğu dönemde görülen üretim kaybının telafi edilebilmesi  için önümüzdeki aylarda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekecek. Bu bağlamda  büyümenin önümüzdeki aylarda daha fazla güçlenmesini umut ediyoruz."




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