İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü`ne bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA) kurumunun açıkladığı verilere göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkilerden dolayı yılın ikinci çeyreğinde 1 milyondan fazla istihdam kaybı yaşandı.
İspanya`da 1 milyon istihdam kaybı yaşandı
28.07.2020 11:25
Son güncelleme : 28.07.2020 11:28
AA
EPA verilerine göre, 2020'nin nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte ülkede işsiz sayısı, ilk çeyreğe oranla yüzde 1,6 artarak 55 bin fazla oldu.
İşsizlik oranının yüzde 15,33'e çıktığı ülkede, 3 milyon 368 bin işsiz bulunuyor.
Veriler, İspanya'da işsizlik rakamlarında 2012'den bu yana en kötü ikinci çeyrek yaşandığına işaret etti. Yılın ikinci çeyreğinde istihdam kaybı 1 milyon 74 bin oldu.
Kovid-19'un İspanya'da en çok vurduğu sektör olan turizmde, 2020 genelinde 80 milyar avrodan fazla kayıp öngörülüyor.
İspanya hükümeti, yıl sonu işsizlik tahminlerini yüzde 19 olarak açıklarken, İspanya Merkez Bankası, Kovid-19'da yaşanacak gelişmelere paralel olarak bu oranın yüzde 24,7'ye kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.
İspanya'da büyük ekonomik krizin yaşandığı 2008-2016 dönemleri arasına denk gelen 2013 yılında işsizlik oranı, yüzde 26'lara kadar çıkarak rekor kırmıştı.
11:131.182
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -13,72
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
11:136,9038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:138,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:13425,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,35
|Açılış
|: 425,69
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|28.839.889
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.772.711
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,17
|7.475.690
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|332.136
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.128.270
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|15.852.800
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ITTFH
|3,70
|45.546.427
|% -7,27
|
|ASELS
|37,46
|869.814.766
|% -0,58
|
|GUSGR
|6,03
|672.651.305
|% 6,54
|
|EKGYO
|2,31
|356.522.078
|% -0,43
|
|GARAN
|7,66
|253.292.776
|% -1,42
|
|SASA
|14,27
|210.135.454
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,31
|356.522.078
|% -0,43
|
|GUSGR
|6,03
|672.651.305
|% 6,54
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,77
|151.738.173
|% -3,28
|
|GSDHO
|2,67
|195.676.426
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8435
|8,8878
|% 0,25
|
|Frank
|7,4500
|7,4949
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8340
|1,8432
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-20,61
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.813
|-14,20
|
|Tam
|2.859
|2.893
|-14,50
|
|Yarım
|1.388
|1.412
|-7,10
|
|Çeyrek
|696
|707
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,51
|-1,12
|
|Gümüş Gr.
|5,17
|5,19
|-0,25
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,05
|