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İspanya`da 1 milyon istihdam kaybı yaşandı

28.07.2020 11:25

Son güncelleme : 28.07.2020 11:28
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü`ne bağlı Aktif Nüfus Anketi (EPA) kurumunun açıkladığı verilere göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı olumsuz etkilerden dolayı yılın ikinci çeyreğinde 1 milyondan fazla istihdam kaybı yaşandı.



AA

EPA verilerine göre, 2020'nin nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci  çeyrekte ülkede işsiz sayısı, ilk çeyreğe oranla yüzde 1,6 artarak 55 bin fazla  oldu.

İşsizlik oranının yüzde 15,33'e çıktığı ülkede, 3 milyon 368 bin işsiz  bulunuyor.

Veriler, İspanya'da işsizlik rakamlarında 2012'den bu yana en kötü  ikinci çeyrek yaşandığına işaret etti. Yılın ikinci çeyreğinde istihdam kaybı 1  milyon 74 bin oldu.

Kovid-19'un İspanya'da en çok vurduğu sektör olan turizmde, 2020  genelinde 80 milyar avrodan fazla kayıp öngörülüyor.

İspanya hükümeti, yıl sonu işsizlik tahminlerini yüzde 19 olarak  açıklarken, İspanya Merkez Bankası, Kovid-19'da yaşanacak gelişmelere paralel  olarak bu oranın yüzde 24,7'ye kadar çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

İspanya'da büyük ekonomik krizin yaşandığı 2008-2016 dönemleri arasına  denk gelen 2013 yılında işsizlik oranı, yüzde 26'lara kadar çıkarak rekor  kırmıştı.




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