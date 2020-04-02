İspanya`da işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre 300 binden fazla arttı.
İspanya`da işsiz sayısı arttı
02.04.2020 10:22
Son güncelleme : 02.04.2020 10:22
İspanya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, corona virüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması için alınan tedbirlerin ekonomide yavaşlama ile bir araya gelmesinin etkisi ile işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,31, 302 bin 265 arttı ve 3,5 milyona ulaştı.
Bu, Nisan 2017'den bu yana görülen en yüksek rakam.
10:0690.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 979,96
|Açılış
|: 89.748
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|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:066,6792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7126
En Düşük
6,6438
10:067,3348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3705
En Düşük
7,2888
10:06341,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,55
|Açılış
|: 341,61
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|391.066
|% 9,61
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|RTALB
|4,67
|1.000.930
|% -8,97
|
|GEDIK
|16,90
|37.783
|% -5,85
|
|MTRYO
|2,96
|1.120.622
|% -5,43
|
|PETKM
|3,61
|138.194.916
|% 8,41
|
|GARAN
|7,94
|32.888.137
|% 1,28
|
|TUPRS
|80,05
|32.101.860
|% 2,96
|
|THYAO
|9,06
|28.698.550
|% 0,78
|
|ASELS
|23,04
|25.613.015
|% 0,70
|
|PETKM
|3,61
|138.194.916
|% 8,41
|
|ODAS
|1,42
|19.298.688
|% 1,43
|
|KARSN
|1,34
|13.797.422
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,09
|10.922.289
|% 1,87
|
|KRDMD
|2,01
|19.707.305
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2404
|8,2817
|% -0,31
|
|Frank
|6,8601
|6,9015
|% -0,79
|
|Riyal
|1,7649
|1,7737
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,22
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,24
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,03
|3,04
|0,02
|
|B. Petrol
|27,81
|27,81
|3,07
|
Seans Raporu
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10:20XU030
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