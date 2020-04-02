İspanya`da işsiz sayısı arttı















İspanya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, corona virüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması için alınan tedbirlerin ekonomide yavaşlama ile bir araya gelmesinin etkisi ile işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,31, 302 bin 265 arttı ve 3,5 milyona ulaştı.Bu, Nisan 2017'den bu yana görülen en yüksek rakam.