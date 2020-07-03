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İspanyol hükümetinden ekonomiyi canlandırma paketi

03.07.2020 16:40

Son güncelleme : 03.07.2020 16:40
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen İspanya`da hükümet, 50 milyar euroluk destek paketi açıkladı.



AA

Sol koalisyon hükümetinin, İş verenler Konfederasyonu (CEOE) ve ülkedeki iki büyük sendikanın liderleriyle vardığı uzlaşma sonucu hazırlanan İstihdam Yaratma ve Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Anlaşması, Madrid'deki  Başbakanlık Konutu'nda imzalandı.

Başbakan Pedro Sanchez, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadelede "direnme döneminin" geride kaldığını, şimdi ekonomiyi yeniden  canlandırma ve istihdam yaratma döneminin geldiğini vurguladı.

Sanchez, "Yeni bir ekonominin temellerini atıyoruz ve bu aşamada fikir birliği büyük önem arz ediyor. Yeni iş dallarında yeni istihdamlar yaratacağımıza  eminim." dedi.

Sanchez ayrıca Avrupa Birliği fonlarından İspanya'nın faydalanacağı 150 milyar euronun "kuvvetli bir büyüme için yatırım planlarında kullanılacağını"  ifade etti.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

İmzaların atıldığı anlaşmayla ilgili verilen bilgiye göre, söz konusu  50 milyar euroluk desteğin 40 milyar eurosunun şirketlerin yeni yatırım  projelerini teşvik için Resmi Kredi Enstitüsü (ICO) tarafından sağlanacağı  kaydedildi.

Devlet Sanayi Katılımları Kurumu (SEPI) tarafından yönetimi yapılacak  10 milyar euroluk yeni bir fonun da stratejik öneme sahip şirketlerin ayakta  kalmasına destek vereceği bildirildi.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlarda, Kovid-19'dan zarar  gören turizm ve otomotiv sektörlerine yönelik yeni teşvik ve destekler açıklandı.

Hükümet, otomobilini yenileyenlere 300 ila 4 bin euroluk yardım  yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı sonu tahminlerine göre  Kovid-19'dan dolayı İspanyol ekonomisinin yüzde 12,8 daralması öngörülüyor.

İspanya Merkez Bankası ise tahminlerini olumsuz yönde revize ederek,  ekonomik küçülmenin yüzde 15'i bulabileceği, işsizlik oranının yüzde 23'lere  çıkabileceği, kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yüzde 115'e,  bütçe açığının da yüzde 11,2'ye ulaşabileceğini açıklamıştı.

Merkez Bankası, ekonominin en az şekilde zarar görebilmesi için  harcamaların kısıtlanması ve vergilerin artırılması yönünde tavsiyeler de bulunsa  da, şu an için hükümet, iş verenler ve sendikalar buna karşı çıkıyor.




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