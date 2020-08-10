İşsizlik rakamları açıklandı















Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,2 oldu.İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile %41,4 oldu.Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,8'i tarım, %20,4'ü sanayi, %5,2'si inşaat, %55,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile %47,6 olarak gerçekleşti.Mayıs 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalarak %29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan azalarak %17,4 oldu.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla %13,2, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla %15,3 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,8 puanlık azalışla %45,9, işgücüne katılma oranı ise 5,4 puanlık azalışla %52,9 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla %24,9, istihdam oranı ise 6,8 puan azalarak %26,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,2 puanlık azalışla %35,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,1 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak %14,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %40,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 43 bin kişi azalarak 25 milyon 525 bin kişi olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %47,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 32 bin kişi artarak 29 milyon 691 bin kişi olarak tahmin edildi.Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin kişi, inşaat sektöründe 107 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 72 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi azaldı.