Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İstanbul`da kredi kartı harcamaları arttı

05.08.2020 10:18

Son güncelleme : 05.08.2020 10:18
Türkiye`deki tüm iller arasında Haziran 2020 - Mart 2020 karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek artış İstanbul`da yaşandı. Türkiye`deki toplam kredi kartı harcamaları 2020 Haziran`da bir önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Toplam kredi kartı harcamalarının %33,3`ü İstanbul`da gerçekleşirken İstanbul`da kredi kartı harcamaları bir önceki döneme göre %14,5, bir önceki yıl aynı döneme göre ise %14,1 arttı. Altın mevduatında bir önceki yıla göre %121,2`lik bir artış gözlendi.



FOREKS

Türkiye'deki tüm iller arasında Haziran 2020 - Mart 2020  karşılaştırıldığında kredi kartı harcamalarındaki en yüksek artış İstanbul'da yaşandı. Türkiye'deki toplam kredi kartı harcamaları 2020 Haziran'da bir önceki dönem ile aynı seviyede kaldı. Toplam kredi  kartı harcamalarının %33,3'ü İstanbul'da gerçekleşirken İstanbul'da  kredi kartı harcamaları bir önceki döneme göre %14,5, bir önceki yıl  aynı döneme göre ise %14,1 arttı.

İstanbul İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Haziran 2020'de kredi kullanımı Mart 2020'ye göre %10,7,  bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,8 arttı. Tahsil edilemeyip  takibe düşen krediler ise Mart ayı ile aynı seviyelerde gerçekleşirken, bir önceki yıl aynı döneme göre %41,4'lük bir artış  gerçekleşti.

Haziran 2019'da 554 milyar TL olan tasarruf mevduatı, Mart 2020'de 659 milyar TL'yi, Haziran 2020'de ise 688 milyar TL'yi geçti. Toplam  nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise %193 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da Haziran 2019'da kişi başına düşen tasarruf mevduat  tutarı 36 bin 786 TL iken, Haziran 2020'de 44 bin 337 TL oldu. Kişi  başına düşen nakdi kredi ise Haziran 2019'da 66 bin 720 TL iken, Haziran 2020'de 81 bin 759 TL oldu.

Altın mevduatında bir önceki yıla göre %121,2'lik bir artış  gözlendi. Toplam içerisinde döviz cinsinden mevduatın payı %54,9 oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 63,8 ton  altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Haziran sonu itibariyle  bankalarda tutulan değer 141,1 ton altına yükseldi. İstanbul'da Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre  tüketici kredileri %58,8, bir önceki döneme göre ise %16,4 arttı.

Taşıt kredilerinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7'lik,  konut kredilerinde ise %20,5'lik bir artış gerçekleşti. Kredili  mevduat hesabında ise aynı döneme bakıldığında %5,5'lik bir azalış  gerçekleşti. Sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en yüksek miktarda  kredi kullanılan sektör olurken, oransal olarak en yüksek artış % 42,4  ile tekstil ve tekstil ürünleri ve %40,2 ile metal ve işlenmiş maden  sektörlerinde gerçekleşti.

İstanbul'da takipteki gıda meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde %34,3 azalış gerçekleşti. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yılın Haziran  dönemine göre artışa bakıldığında turizm, denizcilik ve inşaat  sektörleri ilk sıralarda yer aldı. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat ve  balıkçılık ile finansal kuruluşlar sektörlerinde ise takibe düşen  kredilerde azalma gerçekleşti. Denizcilik sektöründe kullanılan  kredilerin %15,1'i tahsil edilemeyip takibe düşmüş iken, bu oran  turizm sektöründe %12,4, inşaat sektöründe ise %9,3 olarak  gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:031.073
Değişim :  -1,28% |  -13,89
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.098 En Düşük
1.073
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
BRMEN 2,15 175.494 % 9,69  
DERAS 8,40 1.440.230 % 9,66  
VKGYO 4,12 7.766.081 % 9,57  
VAKFN 5,67 1.724.366 % 8,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0985 9,1442 % 1,43  
Frank 7,6185 7,6644 % 1,49  
Riyal 1,8530 1,8623 % 1,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.030 2.030 10,77  
Altın Gr. 455 455 8,48  
Cumhuriyet 2.982 3.027 8,00  
Tam 3.070 3.119 48,00  
Yarım 1.490 1.520 23,40  
Çeyrek 747 761 10,40  
Gümüş.Ons 26,34 26,38 0,36  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 0,15  
B. Petrol 44,63 44,63 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru