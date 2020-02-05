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İstanbullu ihracatçılar yıla rekorla başladı

05.02.2020 11:34

Son güncelleme : 05.02.2020 11:34
Ekonominin kalbi İstanbul`un ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı. Böylece İstanbullu şirketler dış satımda tarihin en iyi ocak ayı performansını gerçekleştirmiş oldu.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatının yüzde 38'ini sırtlayan şehir yılın ilk ayında 5 milyar 611 milyon 591 bin dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Daha önce 2014'te 5 milyar 402 milyon 588 bin dolar, 2018'de 5 milyar  137 milyon 158 bin dolar ve 2019'da 5 milyar 526 milyon 951 bin dolarlık dış  satıma imza atan kent, bu yıl ihracatta en iyi ocak ayı performansını  gerçekleştirdi.

KONFEKSİYONCULAR LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

İstanbul'dan ocak ayında 27 farklı sektörden ihracat gerçekleştirilirken, hazır giyim ve konfeksiyon ilk sırada yer aldı.

Geçen ay İstanbul ihracatının yüzde 18,5'ine denk gelen 1 milyar 36  milyon 607 bin dolarlık kısım hazır giyim ve konfeksiyon sektörünce yapıldı. Bu  rakam, Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatının yüzde 69,3'ünü oluşturdu.

Söz konusu dönemde İstanbullu konfeksiyoncuların ihracatı 2019'un ocak  ayına göre yüzde 5,9 artış kaydetti.

Yılın ilk ayında İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci  sektör ise 782,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Şehrin kimyevi madde ve mamulleri ihracatında bu dönemde yüzde  23,7'lik artış yaşandı. İstanbul ocak ayında kimya sektörünün toplam dış  satımının yüzde 46'sını sırtlayarak, bu sektörde de en fazla ürün satan şehir  olarak öne çıktı.

Çelik sektörü 596,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, sektör  ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 4,1 azaldı. İstanbul yılın ilk ayında  Türkiye'nin toplam çelik dış satımının yüzde 52'sini karşıladı.

İstanbullu şirketler geçen ay ayrıca 445,8 milyon dolarlık  elektrik-elektronik ve 440,8 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi ürünü sattı.

İSTANBUL 18 SEKTÖRÜN İHRACATINDA BAŞI ÇEKTİ

Söz konusu dönemde hazır giyim, kimya ve çelik sektörlerinin yanı sıra  İstanbul'un Türkiye ihracatında lider olduğu diğer sektörler ise şu şekilde  sıralandı:

"Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı  metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik-elektronik,  gemi ve yat, hububat, iklimlendirme sanayisi, madencilik, makine ve aksamları,  meyve-sebze mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, mücevher, su ürünleri ve  hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri."

Böylece İstanbul, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektörün  18'inde öncü şehir oldu.

LİDER İHRAÇ PAZARI ALMANYA

Yılın ilk ayında mega kent, 193 ülke ve 15 serbest bölgeye ürün  sevkiyatı gerçekleştirdi.

Geçen ay İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren ülke, 574,1  milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 3,4  arttı.

Bu dönemde İstanbullu ihracatçıların ürünlerine en çok rağbet gösteren  ikinci ülke 360,4 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu ve bu ülkeye dış satım  yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı.

İstanbul'dan gerçekleştirdiği ihracatını ocakta yüzde 29,1 artırarak  321,4 milyon dolarlık ürün satın alan İtalya, üçüncü sırada yer aldı. İtalya'yı  237,5 milyon dolarla İspanya ve 209,1 milyon dolarla ABD takip etti.




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