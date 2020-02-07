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İsviçreli dev bankaya yeni CEO atandı!

07.02.2020 09:30

Son güncelleme : 07.02.2020 09:47
İsviçre`nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Group, ortaya çıkan casusluk skandalı sonrası CEO Tidjane Thiam`ın istifasını kabul ettiğini duyurdu. Thiam`ın yerine Credit Suisse Switzerland Ltd CEO`su Thomas Gottstein getirilecek.



Credit Suisse Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda Tidjane Thiam'ın istifasını oy birliği ile kabul etti ve yerine Credit Suisse Switzerland Ltd CEO'su Thomas Gottstein'ın getirilmesini kabul etti. Gottstein'dan boşalan göreve ise Andre Helfenstein getirildi.

Tidjane Thiam dördüncü çeyrek ve 2019 yılı mali sonuçlarının sunumu ardından 14 Şubat'ta görevinden ayrılacak.

Yönetim Kurulu ayrıca Başkan Urs Rohner'in Nisan 2021'de sona erecek görev süresini tamamlamasına destek verdi.




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