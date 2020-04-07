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İtalya`da işletmelere 400 milyar euro destek

07.04.2020 08:46

Son güncelleme : 07.04.2020 08:46
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar euroluk yeni paket açıkladı.



AA

Başbakanlık Sarayı Chigi'de Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen  Başbakan Conte, salgının özellikle de İtalyan işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik yeni mali destek paketinin detaylarını paylaştı.

Başbakan Conte, "Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400  milyar euroluk acil likidite kaynak veriyoruz. Bunun 200'ü iç piyasaya yönelik,  200'ü ise ihracata yönelik olacak. Bu önemli bir ateşleyici güç. Ben daha  öncesinde böyle bir müdahale hatırlamıyorum." dedi.

Conte, bugünkü kararnameyle kabul ettikleri paket ve daha önce kabul ettikleri 350 milyar euro etkiye sahip paketle ekonomiye toplamda 750 milyar  euroluk bir destek sağladıklarını ifade etti. Gayri  safi yurt içi hasılaların yarısına denk bir paket açıkladıklarının altını çizen  Başbakan, "Stratejik olarak önemli faaliyetler yürüten tüm şirketleri korumak  için çok etkili bir araç benimsedik." diye konuştu.

Başbakan Conte, ayrıca bazı vergi ödemelerinin nisan ve mayıs  aylarında da askıya alınacağını söyledi.

AB'YE "CORONA TAHVİL" MESAJI

Başbakan Conte, bir süredir Avrupa Birliği yönetimi ve Birlik içinde  Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerle ters düştükleri salgının ekonomik  etkisiyle mücadele etmede ortak tahvil (corona tahvil) çıkarılarak yeniden  borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu gösterdi. 

Birlik içindeki diğer üye devletlerden gelen salgının ekonomik  etkisine karşı Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) etkinleştirilmesi önerisine  karşı çıkan Conte, "ESM'ye hayır, Eurobond'a (Corona tahvil) tabii ki evet. ESM,  bu durum için en uygun olmayan araç. Eurobond ise gerçek çözümdür. İçinden  geçtiğimiz acil duruma en ciddi ve en etkili cevaptır." dedi.

Conte, kendisine bu mücadeleyi vermemesinin de tavsiye edildiğini ancak ülkesi için küçük hesaplar yapmayacağını kaydetti.





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