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İTO açıkladı! Benzin fiyatında önemli düşüş

02.04.2020 12:37

Son güncelleme : 02.04.2020 12:37
İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın mart ayında İstanbul`da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre fiyatı en fazla azalanlar arasında yüzde 23,01 ile benzin yer aldı.



AA

İTO, Mart 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 67'sinde artarken, 34'ünde azaldı, 141'inde ise değişmedi.

Bu dönemde, diğer harcamaları grubunda yer alan kolonyanın fiyatı yüzde 72,54 arttı. Kolonya, bu oranla mart ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Kolonyayı yüzde 46,64 ile sivri biber, yüzde 25 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 23,27 ile limon, yüzde 16,72 ile ayva ve yüzde 13,13 ile patates izledi.

Konut harcamaları grubunda yer alan fuel oilin litre fiyatı, bu yılın mart ayında yüzde 23,59 geriledi. Böylece fuel oil, martta fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 23,01 ile benzin, yüzde 21,65 ile yeşil soğan, yüzde 17,32 ile domates şeklinde sıralandı.
 
 





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