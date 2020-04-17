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İTO: Halkımız için üretmeye devam ediyoruz

17.04.2020 11:40

Son güncelleme : 17.04.2020 11:51
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



AA

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, iş dünyasının ağır bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avdagiç, "Birinci önceliğimiz, insanımızın, çalışanımızın hayatta ve ayakta kalmasıdır. Bu sıralama önemlidir: Hayatta kalmak, sağlığa verilen önemi,  ayakta kalmak ise üretime verilen ehemmiyeti gösterir. O halde birinci aşama insanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci  aşama da üretimin devam etmesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün yayılmasını önlemek için akıllı karantinanın devreye sokulması gerektiğini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımız, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin söylediği gibi evinde  kalsın. Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için,  halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. E-ticaretle gelecek siparişlerinin üretilmesi için, ülkemizin gıdadan savunmaya,  teknolojiden ulaşıma kadar birçok hayati sektörünün yaşaması için biz üretime  devam ediyoruz. Halkımıza diyorum ki; Evde kal Türkiye, biz senin için üretime  devam ediyoruz. Corona virüse (Kovid-19) karşı mücadele ederken, hayatımızı da  devam ettirmek zorundayız, üstünlüğü corona virüse kaptırmamak mecburiyetindeyiz.  Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuzda, corona virüs salgınının dağıtıcı ve yok edici  özelliğini de yenmiş olacağız. Üretmek ve değer oluşturmak sadece fabrikada,  ofiste, iş yerinde olmaz. Bizim için, fiziksel ortamı zorunlu kılmayan her sektör  ve çalışma alanı için, bulunduğumuz her yer üretimhanedir. İTO üyelerinin önemli  bir kısmı bu ilkeyi hayata geçiriyor."

"BİRİNCİ ÖNCELİK ÇALIŞANIN SAĞLIĞI"

Avdagiç, minimum seviyede çalışmayı sürdüren iş yerleri ve  fabrikaların, birinci önceliğini üretime değil, çalışanın sağlığına verdiklerini  belirtti.

İşletmelerin koronavirüse karşı, haftalardır uzmanların söylediği,  Sağlık Bakanlığının yayınladığı önlemleri aldığını belirten Avdagiç, "Sağlık ve  güven içinde çalışma ortamını temin ediyorlar, ondan sonra çalışmaya start  veriyorlar. Oldukça duyarlı üyelerimiz var. Onlar, çalışmaya devam eden  personelinin, toplu ulaşıma karışarak, risk almasını önleyecek ulaşım  tedbirlerini de alıyor. Biz İTO olarak üyelerimizin duyarlı yaklaşımlarından  memnunuz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birikimlerimizi tüketemeyiz. Umutlarımızı, üretimimizi sürdürmek için  bulacağımız çarelerle yaşatacağız. Hayatları da, sosyal yapımızı da, ekonomimizi  de muhafaza edeceğiz. Bu yüzden de online temas ile sistemi devam ettireceğiz.  Hem corona virüs salgını ile savaşıp hem de üretmeye belirli bir tempoda devam  edebiliriz. Kalabalık olmadan, dip dibe durmadan da üretmeye, değer oluşturmaya  devam edebiliriz. Birlik ve beraberliğimizi fiziksel yakınlıkla değil,  kalplerimizi bütünleştirerek göstereceğimiz bu günlerde, bunu yapmaktan başka  çaremiz de yok.

Ekonomiyi, sistemi durdurmamamız gerekiyor. Şunu unutmayalım ki,  birkaç ay sonra virüsün oluşturacağı tahribatı, şu günlerde yapacağımız  çalışmalar belirleyecek. Bu yüzden iş dünyasının aktörleri olarak içinde  bulunduğumuz günleri, çalışma hayatımızın yeniden canlanması için kuluçka süresi  olarak görmeliyiz. Türkiye, Kovid-19 konusunda hızlı inisiyatif aldı. İstihdam ve  ödeme çarklarını ne kadar koruma altına alabilirsek salgının etkisini o denli  hafifletmiş oluruz. Bu noktada da Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla,  hükümetimizin uygulamaya koyduğu tedbirler oldukça olumlu yansımalar veriyor.  Vergi ödemelerindeki erteleme, kısa çalışma ödeneği, kredi ödemelerinde sağlanan  kolaylıklar ve uygun koşullu finansman paketleri, çalışanlara ve emeklilere  yönelik destekler gibi pek çok önlem hızlıca devreye girdi. Bunlar son derece  önemli."





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