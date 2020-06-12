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`Japon ekonomisi büyük olasılıkla dibe vurdu`

12.06.2020 07:25

Son güncelleme : 12.06.2020 07:25
Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Japon ekonomisinin dibe vurmuş göründüğünü ve corona virüs salgınının yol açtığı bu hasardan toparlanmaya başlamasını beklediklerini söyledi. Aso, toparlanmanın sadece yurt içi talebe bağlı olmadığını, denizaşırı gelişmelerin de belirleyici olacağını vurguladı.



Corona virüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirlerin gevşetilmesi sonrasında politika yapıcılar arasında yayılan ihtiyatlı iyimserliğe vurgu yapan Aso, "Ekonomide bir taban oluşturmayı başardık. Toparlanmanın ne kadar güçlü olacağı sadece yurt içi şartlara değil, aynı zamanda denizaşırı gelişmelere de bağlı olacak" diye konuştu.

Aso, üçüncü bir ek bütçe oluşturulmasını konuşmak için erken olduğunu da vurgularken, "Öncelikle şu ana kadar aldığımız tedbirlerin ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeliyiz" diye konuştu.





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