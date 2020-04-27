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Japonya para politikasını daha da gevşetti

27.04.2020 10:02

Son güncelleme : 27.04.2020 10:02
Japonya Merkez Bankası (BoJ), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını bildirdi.



AA

BoJ, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında, parasal gevşemeyi daha da artırıcı yönde kararlar alırken, daha önce yıllık 80 trilyon yen olan devlet tahvili alım miktarı üst sınırını metinden kaldırdı.

Karara ilişkin bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Japonya ekonomisinde durumun, Kovid-19'un hem yurt içi hem de yurt dışında  yayılımının artması nedeniyle giderek daha ciddileştiği vurgulandı.

Hükümetin ve BoJ'un aldığı politika tepkilerinin ekonomide bazı olumlu  etkiler gösterse de şirketlerin mali pozisyonlarındaki bozulmadan anlaşıldığı  gibi finansal koşulların daha az uyumlu hale geldiğine işaret edilen açıklamada,  "Bu gelişmeler göz önüne alındığında, BoJ para politikasını daha da gevşetme  kararı aldı. Bu kapsamda, şirket tahvili ve bonosu alımları artırılacak. Devlet  tahvili alımları daha aktif bir şekilde gerçekleştirilecek. Kovid-19'a karşı  finansmanı kolaylaştırmak için özel fon sağlama işlemleri güçlendirilecek."  ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankanın bu önlemleri, finansal kurumlar ve firmalara  sorunsuz finansman sağlamak ve finansal piyasalarda istikrarı korumak amacıyla  aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Oy birliği ile alınan karar kapsamında, banka şirket tahvili ve  bonosu alımlarının azami miktarı önemli miktarda artırılacak ve üst sınırı  toplamda yaklaşık 20 trilyon yen olacak şekilde şirket tahvili ve bonosu  alınacak. Satın alınacak şirket tahvillerinin maksimum vadesi 5 yıla çıkarılacak.  Tahvil piyasasındaki likiditenin düşük kaldığı bir ortamda, hükümetin acil  ekonomik önlemlerine cevaben devlet tahvili ve bonosu ihraç miktarındaki artışın,  piyasa üzerinde etkisi olacaktır. Bu durum göz önüne alındığında, BoJ tahvil  piyasasında istikrarı korumak ve tüm getiri eğrisini istikrarlı bir şekilde  dengelemek amacıyla devlet tahvili ve bonolarının alımlarını daha aktif  gerçekleştirecektir. Öte yandan yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF)  ve yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımı  gerçekleştirilecek."

Politika faizinin yüzde eksi 0,1'de bırakıldığı da aktarılan  açıklamada, alınan güçlü parasal genişleme kararının ekonomik ve finansal  faaliyetlerin desteklenmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesine yer verildi.

EKONOMİK BEKLENTİLER

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve  beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Japonya ekonomisindeki ciddi durumun Kovid-19 salgını nedeniyle  sürmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen metinde, enflasyondaki yıllık  değişimin şimdilik virüsün yayılımı ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle  zayıf kalmasının beklendiği bildirildi.

Metinde, salgının kontrol altına alınmasının ardından, Japonya  ekonomisinin uygulamaya konulan tedbirler ve talepteki artışın etkisiyle  toparlanacağı öngörüsüne yer verilerek, enflasyondaki yıllık değişimin ise  kademeli gerçekleşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde 1,0  ila yüzde 1,1 aralığından, yüzde eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığına revize  etti. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise daha önce 2020  için yüzde 0,9-1,0 aralığında bulunan enflasyon beklentisi yüzde eksi 0,8 ila  yüzde eksi 0,4 aralığına çekildi.

Banka, 2019 mali yılı için reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)  beklentisini yüzde 0,8 ila yüzde 0,9 aralığından, yüzde eksi 0,4 ila yüzde eksi  0,1 aralığına düşürdü. 2020 mali yılında ise Japonya ekonomisinin yüzde 3 ila  yüzde 5 arasında daralacağı öngörüldü. Banka daha önce ekonominin 2020 mali  yılında yüzde 0,8-1,1 bandında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 1-1,3 olarak duyurulan 2021  büyüme beklentisi de yüzde 2,8-3,9'a yükseltildi.




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