Corona virüs salgınından olumsuz etkilenen Japonya merkezli otomotiv devleri finansman arayışı için bankalarla görüşmeye başladı.
Japonya’da corona salgını otomotiv sektörünü de etkiledi
10.05.2020 15:14
Son güncelleme : 10.05.2020 15:14
İHA
Dünya ekonomisini tehdit eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, global otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi.
Salgının ardından küresel piyasalarda yaşanan talep düşüşünden etkilenen Japon otomobil üreticisi Mazda Motor'un 2.8 milyar dolarlık kredi için bankalarla görüştüğü öğrenildi.
Mart sonundan bu yana Japonya ve yurt dışındaki üretim hatlarını geçici olarak durduran şirketin, finansman arayışı için hükümete bağlı Japonya Kalkınma Bankası ve Sumitomo Mitsui Bankacılık Grubu ile görüşmelere başladığı belirtildi. An itibariyle finansal sıkıntı yaşamadığı kaydedilen Mazda Motor'un salgının uzun vadeli olası etkilerine karşı fon arayışında olduğu tahmin ediliyor.
Japon basınına göre Toyota Motor'un da yaklaşık 9.3 milyar dolarlık kredi limiti için bankaların kapısını çaldığı öğrenilirken, diğer Japon otomotiv devleri Nissan Motor ve Mitsubishi'nin de finansman arayışında olduğu belirtiliyor.
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