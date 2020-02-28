Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, yardımcısı Hiroyuki Yoshiie`nin, yolsuzluk iddiaları ile ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar eden eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn hakkında muhatapları ile görüşmek üzere Lübnan`a gideceğini açıkladı.
Japonya’dan Ghosn için yeni adım!
28.02.2020 09:44
Son güncelleme : 28.02.2020 09:44
İHA
Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn ile ilgili Japonya’dan yeni adım geldi.
Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie'nin Ghosn konusunda muhataplarıyla görüşmek üzere Lübnan'a gideceğini söyledi. Lübnan Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ile görüşmesi beklenen Yoshiie'nin, Ghosn'un Japonya'da yargı önüne çıkarılması konusundaki taleplerini yinelemesi bekleniyor.
FİRAR ETMİŞTİ
2018'de hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklanan Ghosn, geçen yıl Nisan ayında yurt dışı çıkış yasağını da içeren denetim tedbirleri ile ev hapsine alınmış, yasa dışı yollardan ülkeyi terk ederek Japonya ve dünya kamuoyunu şoke etmişti. Firarının ardından Lübnan'a sığınan Ghosn, hakkındaki iddiaları reddederek "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı.
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