Japonya`nın döviz rezervi, Haziran ayında artış gösterdi.
Japonya`nın döviz rezervi arttı
07.07.2020 09:05
Son güncelleme : 07.07.2020 09:11
Japonya Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin döviz rezervi 4,93 milyar dolar
artarak 1 trilyon 383,2 milyar dolar oldu.
Bilgi Notları:
- Bir önceki ay rezerv 1 trilyon 378,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
- Ülkenin altın
rezervleri 42,50 milyar dolara geldi.
- IMF rezerv pozisyonu 13,73 milyar dolar olarak açıklandı.
- Çin 3 trilyon doların üzerinde rezervi ile dünyanın en yüksek rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.
- Japonya, Çin'in ardından rezerv bakımından ikinci sırada yer alıyor.
- Bir sonraki ayın verisi 7 Ağustos'ta açıklanacak.
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