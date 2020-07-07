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Japonya`nın döviz rezervi arttı

07.07.2020 09:05

Son güncelleme : 07.07.2020 09:11
Japonya`nın döviz rezervi, Haziran ayında artış gösterdi.



Japonya Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin döviz rezervi 4,93 milyar dolar artarak 1 trilyon 383,2 milyar dolar oldu.

Bilgi Notları:

- Bir önceki ay rezerv 1 trilyon 378,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Ülkenin altın rezervleri 42,50 milyar dolara geldi.

- IMF rezerv pozisyonu 13,73 milyar dolar olarak açıklandı.

- Çin 3 trilyon doların üzerinde rezervi ile dünyanın en yüksek rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

- Japonya, Çin'in ardından rezerv bakımından ikinci sırada yer alıyor.

- Bir sonraki ayın verisi 7 Ağustos'ta açıklanacak.




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