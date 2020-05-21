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Japonya’nın ihracatında büyük düşüş

21.05.2020 10:59

Son güncelleme : 21.05.2020 11:06
Japonya’nın nisan ayı ihracatı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını şartları kaynaklı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 düşüş kaydetti.



AA

Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre, Kovid-19  salgınında ülkenin nisan ihracatı 5,2 trilyon yen (yaklaşık 48,2 milyar dolar)  seviyesinde kaldı.

10 yıllık karşılaştırmada gelinen seviyenin, 2008 finansal krizinden  sonra meydana gelen Ekim 2009’daki yüzde 23’lük düşüşten bu yana, en büyük düşüş  olduğu dikkati çekti.

İhracat, Nisan 2019’daki 6,66 trilyon yen (61,7 milyar dolar)  seviyesinden yüzde 21,9 düşüşle 5,2 trilyon yen (48,2 milyar dolar) seviyesine  geriledi.

Verilere göre ihracat, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yüzde 47, ABD ve  Kanada’ya yüzde 39, Avrupa Birliği’ne (AB) yüzde 28, ASEAN’a yüzde 21, Afrika’ya  yüzde 36, Ortadoğu’ya yüzde 6 düştü.

Otomobil ihracatı, Mart 2011 depreminden sonra yaşadığı Nisan  2011’deki yüzde 67’lik düşüşten bu yana, en büyük düşüşü yaşayarak yüzde 50  geriledi.

İthalat ise Nisan 2019’daki 6,60 (61,2 milyar dolar) trilyon  seviyesinden yüzde 7,2 düşerek 6,13 trilyon yen (56,8 milyar dolar) seviyesine  geriledi.

Verilere göre ithalat, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan yüzde 11, AB’den  yüzde 6, Ortadoğu’dan yüzde 39, Afrika’dan yüzde 32 düşerken, Çin’den yüzde 11,  ABD ve Kanada’dan yüzde 1 yükseldi.




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