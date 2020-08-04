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Japonya`nın parasal tabanı genişledi

04.08.2020 09:11

Son güncelleme : 04.08.2020 09:48
Japonya`nın parasal tabanında genişleme artış hızı yükseldi.



Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, parasal taban Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,8 artışla 566,8 trilyon yen oldu.

Bir önceki ayda parasal taban yıllık %6,0 artış göstermişti.




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