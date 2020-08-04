Japonya`nın parasal tabanı genişledi















Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, parasal taban Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,8 artışla 566,8 trilyon yen oldu.Bir önceki ayda parasal taban yıllık %6,0 artış göstermişti.