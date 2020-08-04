Japonya`nın parasal tabanında genişleme artış hızı yükseldi.
Japonya`nın parasal tabanı genişledi
04.08.2020 09:11
Son güncelleme : 04.08.2020 09:48
Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, parasal taban Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,8 artışla 566,8 trilyon yen oldu.
Bir önceki ayda parasal taban yıllık %6,0 artış göstermişti.
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
0
En Düşük
0
12:356,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
6,9813
En Düşük
6,9360
12:358,2209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2365
En Düşük
8,1695
12:35442,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 442,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,87
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|5,44
|6.920.292
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,41
|26.374.459
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0897
|9,1353
|% 0,33
|
|Frank
|7,5676
|7,6132
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.904
|2.957
|6,30
|
|Tam
|2.991
|3.043
|6,50
|
|Yarım
|1.452
|1.483
|3,20
|
|Çeyrek
|728
|744
|1,60
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
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