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Japonya`yı ziyaret eden yabancı sayısı azaldı

19.03.2020 10:43

Son güncelleme : 19.03.2020 10:43
Japonya`yı ziyaret eden yabancı sayısı şubatta yüzde 58 azaldı.



FOREKS

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verilerine göre Japonya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 düşüş gösterdi.

Toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2,60 milyondan 1,09 milyona indi.

Şubat ayında Çin'den gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,9 azaldı.




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