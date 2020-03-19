Japonya`yı ziyaret eden yabancı sayısı şubatta yüzde 58 azaldı.
Japonya`yı ziyaret eden yabancı sayısı azaldı
19.03.2020 10:43
Son güncelleme : 19.03.2020 10:43
FOREKS
Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verilerine göre Japonya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 düşüş gösterdi.
Toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2,60 milyondan 1,09 milyona indi.
Şubat ayında Çin'den gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,9 azaldı.
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|ECILC
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|% 4,03
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|THYAO
|7,97
|118.481.227
|% 0,89
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,5138
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|% 0,00
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|Frank
|6,6935
|6,7339
|% 0,41
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|Riyal
|1,7323
|1,7410
|% 0,69
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|Altın Ons
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|1.482
|-4,11
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|Altın Gr.
|311
|311
|1,74
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|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
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|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
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|Çeyrek
|504
|515
|0,72
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|Gümüş.Ons
|11,95
|12,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
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|2,52
|0,02
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|B. Petrol
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