Japonya`yı ziyaret eden yabancı sayısı azaldı













FOREKS

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verilerine göre Japonya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 düşüş gösterdi.Toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2,60 milyondan 1,09 milyona indi.Şubat ayında Çin'den gelen turist sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,9 azaldı.