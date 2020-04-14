JP Morgan Chase`ın net karı corona virüs salgınının olası bir kredi temerrüt dalgasının etkisini azaltmak için provizyonları artırmaya zorlamasıyla birinci çeyrekte %68 düşüşle 2.87 milyar dolara geriledi.
JP Morgan`ın karı sert düştü!
14.04.2020 15:06
Son güncelleme : 14.04.2020 15:29
REUTERS
JP Morgan'ın hisse başına net karı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 2.65 dolardan 78 sente geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 9.18 milyar dolardı.
Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.84 dolar
kar açıklamasını bekliyorlardı. Özel kalemlerden dolayı bu tahminlerin JP Morgan'ın açıkladığı sonuçla karşılaştırılabilir olup olmadığı belli değil.
Salgın nedeniyle işletmeler kapandı, sadece ABD'de yaklaşık 10 milyon kişi işten çıkarıldı ve salgının nesiller boyunca görülmeyen küresel bir resesyona neden olması bekleniyor. Reuters kayıtlarına göre bugüne kadar 1.8 milyondan fazla COVID-19 vakası ve 115,242 ölüm vakası bildirildi.
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|
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|
|KLNMA
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|
|DOCO
|462,50
|13.086.062
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|29.205.050
|% -8,74
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|BURVA
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|% -6,69
|
|NIBAS
|6,30
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|
|THYAO
|10,75
|1.354.422.894
|% 5,50
|
|PGSUS
|61,00
|546.969.785
|% 8,93
|
|TSPOR
|5,20
|257.191.307
|% 9,94
|
|YKBNK
|2,03
|209.966.603
|% 0,50
|
|KOZAL
|71,60
|206.304.741
|% 6,63
|
|IHLGM
|1,10
|153.306.354
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,03
|209.966.603
|% 0,50
|
|CEMAS
|1,06
|107.746.007
|% 2,91
|
|ODAS
|1,49
|102.474.438
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,23
|74.334.066
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5104
|8,5530
|% 0,85
|
|Frank
|7,0340
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|% 0,97
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,20
|
|Altın Gr.
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|376
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.462
|18,30
|
|Tam
|2.470
|2.534
|18,90
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,20
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,16
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|Gümüş Gr.
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|3,40
|0,05
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