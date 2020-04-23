GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi

23.04.2020 11:24

Son güncelleme : 23.04.2020 11:24
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.



AA

Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek  paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz  kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. 

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya  da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

"BANA İLAÇ GİBİ GELDİ"

Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet sektöründe danışman olarak çalışan  Mert Küçükgöçmen, AA muhabirine, nakit sıkıntısı nedeniyle paraya ihtiyacı  olduğunu söyledi.

İnternetten dolaşırken Vakıfbank'ın web sitesinde devletin destek  paketini gördüğünü anlatan Küçükgöçmen, "İnternetten başvuru yapılabileceği  belirtiliyordu. Ben de başvurumu yaptım. Beş gün içinde de onayı geldi. Bu beni  çok sevindirdi. Sağ olsunlar tüm ihtiyaçlarımı bu parayla karşıladım. Bana ilaç  gibi geldi." dedi.

KREDİ ÇEKEREK TORUNLARINI SEVİNDİRDİ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Turan Gürel da  sunulan kredi avantajından haberdar olduktan sonra gerekli başvuruyu yaptığını  dile getirdi.

Reklamda 3 bin ile 10 bin lira arasında ihtiyaç kredisi verildiğini  görünce mutlu olduğunu aktaran Gürel, şöyle konuştu:

"İhtiyacım olan 5 bin lira kredi çekmeye karar verdim. Yaşım gereği  dışarı çıkmam kısıtlı. Bu nedenle şubeye gitmeden internet üzerinden başvurumu  yaptım. Kısa sürede kredim onaylandı, hesabıma yatırıldı. Altı ay sonra ödemeye  başlayacağım uygun faiz oranındaki kredinin bir kısmıyla evin ihtiyaçlarını  giderdim, kalanını ise torunlarıma ayırdım. Kredi parasıyla küçük torunuma doğum  günü hediyesi, büyük torunuma ise oyuncak aldım. Allah'ımıza hamdolsun,  devletimiz ve milletimiz var olsun. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgınla  mücadeleyi devletimiz çok iyi bir şekilde sürdürüyor. Her şey çok şeffaf ve  halkımız için herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor."

"TANIDIKTAN ALMAK İSTESEM BU ŞARTLARDA ALAMAZDIM"

Isparta'da yaşayan infaz koruma memuru emeklisi 63 yaşındaki Nihat  İpsara da destek kredisinden 5 bin lira yararlandığını kaydetti.

Evinin balkonuna korumalık yaptırmak istediği için toplu paraya  ihtiyacı olduğuna değinen İpsara, bu nedenle destek kredisini kullandığını ifade  etti.

Kredinin, taksitlerinin altı ay sonra ödenmeye başlamasının kendisine  cazip geldiğini vurgulayan İpsara, "Parayı aldım ama salgın geçtikten sonra  evimin balkonunu kapatacağım. Bankadan aldığım parayı bir tanıdıktan istesem bu  şartlarda alamazdım. Bize bu imkanı tanıdığı için devletimizden  Allah razı  olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.171
Değişim :  0,57% |  551,98
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.962 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 7,12 17.152.467 % 0,00  
MEMSA 0,29 365.203 % 0,00  
ODAS 1,61 179.890.224 % 0,00  
SEYKM 11,30 797.374 % 0,00  
PETKM 3,43 209.966.922 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5943 8,6374 % 0,15  
Frank 7,1559 7,1990 % 0,05  
Riyal 1,8529 1,8622 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 7,34  
Altın Gr. 386 386 1,80  
Cumhuriyet 2.478 2.539 7,90  
Tam 2.543 2.606 8,20  
Yarım 1.239 1.272 4,00  
Çeyrek 621 636 2,00  
Gümüş.Ons 15,27 15,31 0,19  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 21,95 21,95 1,58  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru