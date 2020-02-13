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Kamu yatırımlarında en büyük pay ulaştırmaya

13.02.2020 12:06

Son güncelleme : 13.02.2020 12:06
Kamu yatırımları için bu yıl ayrılan 77,1 milyar lira tutarındaki kaynağın 25,2 milyar liralık kısmı ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ulaştırma ve haberleşme sektöründe tutarı 502 milyar 94 milyon 939 bin 954 lira  olan 455 proje hayata geçirilecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek 77,1 milyar lira tutarındaki kamu  yatırımının 21,7 milyar lirası yeni projelere, 54,3 milyar lirası devam eden  projelere ve 1,1 milyar lirası etüt projelere harcanacak.

Kamu yatırımlarının yüzde 32,6'sı ulaştırma ve haberleşme sektörüne  tahsis edilecek. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması bu yıl için  25,2 milyar lira olarak öngörüldü. Bu kaynağın 3,5 milyar lirası yeni projeler,  21,3 milyar lirası devam eden projeler, 404 milyon lirası da etüt projeler için  kullanılacak.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaktan en yüksek payı alan ikinci  sektör, yaklaşık 12,3 milyar lirayla iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer  kamu hizmetleri oldu.

Bunu, yaklaşık 11,8 milyar lirayla enerji, 11,1 milyar lirayla eğitim,  6,1 milyar lirayla sağlık, 5,2 milyar lirayla tarım ve 3,5 milyar lirayla  madencilik sektörleri izledi.

İmalat sektörü için ayrılan ödenek tutarı ise 1 milyar 22 milyon lira  oldu. Konut için ayrılan tutarın 454 milyon lira, turizm için ayrılan tutarın ise  350 milyon lira olduğu görüldü.

Öte yandan, kamu yatırımlarına ayrılan 77,1 milyar liralık kaynağın  24,3 milyar lirası KİT'ler, 107,4 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki  kuruluşlarca kullanılacak. Mahalli idarelere ise 50 milyar 751 milyon liralık  kaynak ayrıldı.




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