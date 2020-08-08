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Kanada`dan ABD`ye gümrük vergisi misillemesi

08.08.2020 10:35

Son güncelleme : 08.08.2020 10:35
Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD`nin Kanada`dan ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararının ardından, 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan alüminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.



AA

Freeland, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'dan ithal  ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına "hızlı ve güçlü" bir  şekilde yanıt verileceğini belirtti.

Kanada'nın 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe yönelik yeni  gümrük vergisi uygulayacağını bildiren Freeland, misilleme niteliğindeki gümrük  vergilerinin 16 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceğini aktardı.

ABD'nin kararının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Freeland,  "Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bir zamanda, bir ticaret anlaşmazlığı  ihtiyaç duyulan son şeydir. Bu sadece iki tarafın ekonomik toparlanmasına zarar  verecektir. Ancak ABD yönetiminin yapmayı seçtiği şey budur." değerlendirmesinde  bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde  10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzalamıştı.




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