İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.
Kapasite kullanım oranı arttı
24.02.2020 10:24
Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76'ya ulaştı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.
12:27114.042
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -2.787,17
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
12:276,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0640
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1559
En Düşük
6,0929
12:276,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0517
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
12:27334,07
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 12,05
|Açılış
|: 334,05
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,05
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|91.519.410
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|FENER
|14,60
|136.359.863
|% -9,32
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|CRDFA
|2,32
|19.415
|% -6,83
|
|THYAO
|13,86
|756.017.399
|% -4,55
|
|ASELS
|28,44
|331.713.429
|% -1,39
|
|IPEKE
|10,27
|323.547.951
|% 5,33
|
|KOZAA
|12,95
|266.008.919
|% 3,27
|
|KRDMD
|2,72
|216.600.137
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,28
|129.218.156
|% 1,59
|
|ODAS
|2,11
|189.909.423
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,72
|216.600.137
|% -3,55
|
|TEKTU
|1,58
|87.501.175
|% 1,28
|
|THYAO
|13,86
|756.017.399
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9234
|7,9632
|% 0,65
|
|Frank
|6,2538
|6,2915
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6351
|1,6433
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|43,32
|
|Altın Gr.
|333
|334
|11,53
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.200
|2.255
|72,22
|
|Yarım
|1.063
|1.091
|34,93
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,46
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-2,06
|