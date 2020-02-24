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Kapasite kullanım oranı arttı

24.02.2020 10:24

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76'ya ulaştı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA)  bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.




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