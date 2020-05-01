Kara listeye alınmıştı! Amazon’dan açıklama geldi















Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Trump yönetimi online alışveriş platformu Amazon’a ait 5 yabancı siteyi “kara listeye” aldı.Karar kapsamında Amazon’un Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan ve İngiltere’de hizmet veren platformları her yıl açıklanan kara listenin içerisinde yer aldı.Trump yönetiminin aldığı bu karara gerekçe olarak “sahte” ürünlere işaret edilirken, Amazon bu kararın tamamen siyesi olduğunu ifade etti.Amazon, geçen sene kaybettiği ve Microsoft’a verilen 10 milyar dolarlık “bulut” sözleşmesine itiraz etmişti, söz konusu anlaşma şu aşamada federal hakimler tarafından yeniden değerledirmeye alınmıştı.Kamuoyu önünde anlaşmazlıklarını sıkça dile getiren Trump ile Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un aralarındaki en şiddetli tartışma 10 milyar dolarlık sözleşme nedeniyle yaşanmıştı.