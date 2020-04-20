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Karantinadaki Avrupa ülkelerinde elektrik talebi azaldı

20.04.2020 11:37

Son güncelleme : 20.04.2020 11:37
Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla karantina ilan eden birçok Avrupa ülkesinde elektrik talebi giderek azalırken, talep İtalya`da yüzde 26, Hollanda`da yüzde 22 ve İspanya`da yüzde 19 geriledi.



AA

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'u engellemek  amacıyla birçok Avrupa ülkesi önlem almaya devam ediyor. Virüsten en fazla  etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'nın karantina ilan etmesinin ardından  İspanya, Fransa ve Belçika gibi ülkeler de sokağa çıkma yasağı uygulamaya  başladı.  Alınan önlemler sonrasında Avrupa ülkelerindeki ekonomik faaliyetler  daralıyor.

Günlük hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde elektrik talebinde  de ciddi gerileme yaşanıyor.

AA muhabirinin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği  (ENTSO-E) verilerinden derlediği bilgilere göre, martın ikinci haftası itibarıyla  ilk olarak İtalya'da düşmeye başlayan elektrik talebinde, ay sonunda tüm kıtada  azalma görüldü.

Buna göre, 30 Mart - 5 Nisan haftasını kapsayan dönemde, İtalya'nın  elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak Avrupa  kıtasındaki en büyük talep düşüşü olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde İtalya'da  saatlik ortalama elektrik talebi 24 gigavat seviyesinde gerçekleşti.

İtalya'yı elektrik talebi yüzde 22 azalan Hollanda takip ederken, aynı  dönemde Hollanda'da saatlik ortalama elektrik talebi 9,1 gigavat oldu.

Kovid-19 vaka sayısının çok hızlı bir şekilde arttığı İspanya'da ise  söz konusu haftadaki elektrik talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19  azalarak saatte ortalama 23 gigavata geriledi.

Belçika'nın elektrik talebi  ise saatlik ortalama 9,7 gigavata düşerek  yüzde 14 azalırken, İngiltere'de bu oran yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. Bu  dönemde İngiltere'nin saatlik ortalama talebi 32,6 gigavat seviyesinde  gerçekleşti.

FRANSA'DA YÜZDE 10, ALMANYA'DA YÜZDE 5 DÜŞÜŞ

Ayrıca, 17 Mart itibarıyla serbest dolaşımın zorunlu haller dışında  kısıtlandığı Fransa'da elektrik talebi bu dönemde yüzde 10 azalarak saatlik  ortalama 50 gigavata geriledi.

Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan Almanya'da ise elektrik  talebi yüzde 5 düşüşle saatlik ortalama 53,5 gigavat seviyesine geriledi.

Bulgaristan ise Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri arasında elektrik talebi  artan tek ülke oldu. Bulgaristan'ın elektrik talebi bu dönemde yüzde 8 arttı ve  saatlik ortalama talep 45 gigavata çıktı.

Öte yandan, Avrupa'da birçok ülkede Kovid-19 önlemleri sebebiyle  elektrik talebinde gerileme görülmesine rağmen Kuzey Avrupa ülkelerinde elektrik  talebi artmaya devam ediyor.

Söz konusu dönemde Danimarka'daki elektrik talebi geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 8 artarak saatlik ortalama 39 gigavata yükseldi. Norveç'in  elektrik talebi ise yüzde 7 artışla 16,9 gigavat seviyesine çıktı. Finlandiya'da  da elektrik talebinde yüzde 3 artış görüldü.

ÖNLEMLERİN EN BÜYÜK ETKİSİ NİSANDA GÖRÜLECEK

Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu EMBER Elektrik Analisti Dave  Jones, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın elektrik talebinin giderek  daha fazla azaldığını kaydetti.

Buna rağmen Kovid-19 önlemlerinin elektrik talebindeki asıl etkisinin  nisanda görüleceğini belirten Jones, "Talepteki düşüş kömür ve doğal gazdan  elektrik üretimini ciddi oranda azaltacak çünkü azalan elektrik talebinin  karşılanmasında maliyetsiz oldukları için öncelikli olarak rüzgar, güneş,  hidroelektrik ve nükleer santraller kullanılıyor. Bu yüzden, elektrik talebinde  yüzde 10-20 düşüş, fosil kaynaklardan üretilen elektrikte çok daha büyük bir  azalma anlamına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.





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