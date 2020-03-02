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Karşılıksız çek adedi düştü

02.03.2020 13:59

Son güncelleme : 02.03.2020 14:09
Bankalararası Takas Odaları`na ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi düşüş gösterdi. Karşılıksız çek adedi Şubat`ta 8 bin 449 adet oldu.



FOREKS

Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek adedi Şubat'ta 8 bin 449 adet oldu. Bir önceki ay karşılıksız çek adedi 12 bin 928, geçen yıl aynı ay 45 bin 175 olmuştu.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 702,1 milyon TL'den 503,5 milyon TL'ye geriledi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 932 bin 882 adetten 705 bin 444 adede, tutarı 50,65 milyar TL'den 43,18 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 902 bin 371 adetten 684 bin 14 adede, tutarı 48,29 milyar TL'den 41,39 milyar TL'ye geriledi.




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