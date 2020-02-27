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Kaşıbeyaz konkordatodan bugün çıktı!

27.02.2020 13:51

Son güncelleme : 27.02.2020 14:23
2018 Eylül’de Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordatoya giden Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 27 Şubat Perşembe günü mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı.



UZMANPARA

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 65 seneyi aşkın bir sürede kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz öncülüğünde Aksaray’da küçük bir dükkanda, başarı serüveni olarak yolculuğuna başlamıştı. Yıllar içerisinde Florya’da yiyecek ve içecek sektöründe lider ve milli bir değer olan marka haline gelmişti. Bugün sektörünün öncü markalarından biri olan Kaşıbeyaz, 2018 Eylül’de Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordatoya gitmişti.

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 27 Şubat Perşembe günü mahkeme kararıyla konkordatodan çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz:

“Tüm bu süreç boyunca 7 şubede, yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlamaya devam ettik. Kaliteden ödün vermeden misafirlerimize en iyi şekilde hizmet verdik. Baklava imalathanemizi yeniden üretim yapmak üzere açtık. Tüm şubelerimizde baklava satışı yapmamızın yanı sıra ‘Kaşıbeyaz Baklava’ olarak franchise da verdik. Yolumuza her zamankinden daha güçlü devam etmek için yeni girişimlerimizin hazırlıklarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu girişimlerimizi de sizlerle paylaşacağız” dedi.

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, devletin de desteğiyle başarılı bir konkordato sürecini geride bırakıp yoluna her zamankinden daha güçlü devam ediyor ve Türk restoran sektörünün milli bir değeri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.




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