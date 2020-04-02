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Kazakistan petrol üretim tahminlerini düşürdü

02.04.2020 10:04

Son güncelleme : 02.04.2020 10:04
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin petrol üretim tahmininin 86 milyon ton olduğunu bildirdi.



AA

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, makro ekonomik göstergelerin ve bütçe seçeneklerinin küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Kovid-19 salgını dolayısıyla güncellendiğini ifade etti.

Petrolün varil fiyatının 22 dolar gerilediğine işaret eden Dalenov,  nisan-aralık dönemi için ortalama petrol fiyatının 20 dolar, döviz kurunun 440  tenge ve yıllık enflasyon oranının yüzde 9-11 olarak belirlendiğini aktardı.

Dalenov, düşük fiyat şartlarında petrol üretimiyle ilgili tahminin 4  milyon ton azaltıldığını ve 86 milyon ton olarak belirlendiğini, bunun madencilik  sektörü üretiminde azalmaya yol açacağını söyledi.

İmalat, tarım, inşaat, ticaret gibi diğer sektörlerde de gerilemenin  beklendiğine dikkati çeken Dalenov, "İhracat 16,3 milyar dolar azalarak 35,1  milyar dolar olacak. İthalat 7,5 milyar dolar gerileyerek 26,6 milyar dolar  olarak gerçekleşecek." dedi.

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 0,9 azalış  beklendiğini aktaran Dalenov, "Nominal GSYH'nin 69,7 trilyon tenge olacağı tahmin  ediliyor, bu rakam ilk tahminden 4,8 trilyon tenge düşük." diye konuştu.

Dalenov, bütçe giderlerinin ise 14 trilyon 270 milyar tenge olarak öngörüldüğünü kaydetti.





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