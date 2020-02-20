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Kısa vadeli dış borç 118,2 milyar dolar oldu

20.02.2020 10:55

Son güncelleme : 20.02.2020 10:55
Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yılının aralık ayında bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 4,3 artarak 118,2 milyar dolara yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019  dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, aralık sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018  sonuna kıyasla yüzde 4,3 artışla 118,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar  kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 56,2 milyar dolar, diğer  sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 artarak 53,6 milyar dolar  düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, aynı  dönemde yüzde 29,7 azalarak 7,8 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı  yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 11 artarak 21,1 milyar dolara, yurt dışı  yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5 artışla 13,7 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2018'in sonuna göre  yüzde 2,9 azalışla 13,6 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan  ithalat borçları ise yüzde 13,6 artarak 45,3 milyar dolara ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 88 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu  sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3,1 azalışla 21,8 milyar dolar, özel sektörün  kısa vadeli dış borcu yüzde 3,6 artışla 88 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki  parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 5,6 azalarak  45,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,9 artarak  72,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2018 sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde  32,3 azalışla aralık sonu itibarıyla 67 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde  resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 409 milyon dolar oldu.

Aralık sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz  kompozisyonun yüzde 48,1'i dolar, yüzde 30,9'u avro, yüzde 13,3'ü TL ve yüzde  7,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl  veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre  kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz  konusu stokun 18 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel  sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu  sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası'nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 76,9  paya sahip olduğu gözlendi.




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