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Kısa vadeli dış borç geriledi

17.04.2020 10:12

Son güncelleme : 17.04.2020 10:53
Kısa vadeli dış borç stoku, şubat ayında 2019 sonuna kıyasla yüzde 0,9 azalışla 122,5 milyar dolara geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020  dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2019  sonuna kıyasla yüzde 0,9 azalarak 122,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar  kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 artarak 57,1 milyar dolar, diğer  sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 3,4 azalarak 57 milyar dolar  düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019  sonuna göre yüzde 12,7 azalarak 6,8 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı  yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 azalarak 21,1 milyar dolar, yurt  dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 0,4 artarak 13,7 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna  göre yüzde 13,4 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer  alan ithalat borçları, 2019 sonuna göre yüzde 1,4 azalarak 49,9 milyar dolara  indi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 87,7 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu  sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 5,6 artarak 26,4 milyar  dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,8 azalarak 87,7 milyar dolar  oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki  parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,2 artarak  46,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 azalarak  75,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan  kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 37,3 artışla 92 milyon dolara yükseldi. Aynı  dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 484 milyon dolar düzeyinde  gerçekleşti.

Bu yılın şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz  kompozisyonunun yüzde 48,8'ini dolar, yüzde 29,6'sını avro, yüzde 14,1'ini TL ve  7,5'ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış  borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku,  168,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,9 milyar dolarlık  kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile  iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu  sektörünün yüzde 21,1, Merkez Bankası'nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 73,9  paya sahip olduğu gözlemlendi.





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