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KOBİ`ler için ihracat seferberliği dijital ortamda devam ediyor

18.04.2020 11:28

Son güncelleme : 18.04.2020 11:36
Ticaret Bakanlığı ve UPS firması iş birliğiyle KOBİ’lerin ihracatçı olabilmeleri, e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için hayata geçirilen "Export Akademi", yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilmeye başlandı.



AA

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2 Aralık 2019'da Bakanlık ile UPS arasında imzalanan protokolle başlatılan ve her ay iki  ilde gerçekleştirilen “Export Akademi” Programı toplantıları, dünyayı etkisi  altına alan Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle  yapılacak.

Daha önce yalnızca kadın ve genç girişimcilere açık olan Export  Akademi Programı'nda, Türkiye ve dünyanın yaşadığı bu zorlu dönemde tüm  KOBİ’lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini  alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için  ilk online  eğitim 16 Nisan'da gerçekleştirildi, eğitime Türkiye çapında 300’e yakın  girişimci katılım sağladı.

Eğitimler, her ay elektronik ortamda tüm KOBİ’lere ücretsiz sunulmaya  devam edecek.

KOBİ'LER E-İHRACATIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENECEK

Programla, hiçbir bilgileri olmasa dahi firmaların e-ticaret için  ihtiyaç duyacakları bilgilerin aktarılması amaçlanıyor.

Böylece girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının  karşılanması ve ihracatın artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Export Akademinin tanıtıldığı  toplantıda, potansiyel ihracatçılara gümrüklemeden satış yöntemlerine, uygun  paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal  pazarlar ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar her konuda eğitim  vereceklerini belirterek, “Bu eğitimlere katılmak için herhangi bir şart,  herhangi ücret, belge yok. Tek beklentimiz ihracat yolunda yürümek için bizimle  beraber olmanız.” ifadelerini kullanmıştı.




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