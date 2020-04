KOBİ`ler için ihracat seferberliği dijital ortamda devam ediyor













AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2 Aralık 2019'da Bakanlık ile UPS arasında imzalanan protokolle başlatılan ve her ay iki ilde gerçekleştirilen “Export Akademi” Programı toplantıları, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılacak.Daha önce yalnızca kadın ve genç girişimcilere açık olan Export Akademi Programı'nda, Türkiye ve dünyanın yaşadığı bu zorlu dönemde tüm KOBİ’lerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri ve özellikle e-ihracat süreçlerine katılabilmeleri için ilk online eğitim 16 Nisan'da gerçekleştirildi, eğitime Türkiye çapında 300’e yakın girişimci katılım sağladı.Eğitimler, her ay elektronik ortamda tüm KOBİ’lere ücretsiz sunulmaya devam edecek.Programla, hiçbir bilgileri olmasa dahi firmaların e-ticaret için ihtiyaç duyacakları bilgilerin aktarılması amaçlanıyor.Böylece girişimcilerin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracatın artışına katkıda bulunulması hedefleniyor.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Export Akademinin tanıtıldığı toplantıda, potansiyel ihracatçılara gümrüklemeden satış yöntemlerine, uygun paketlemeden ödeme sistemleri ve lojistik çözümlere, dijital pazarlamadan sanal pazarlar ve ihracata yönelik devlet desteklerine kadar her konuda eğitim vereceklerini belirterek, “Bu eğitimlere katılmak için herhangi bir şart, herhangi ücret, belge yok. Tek beklentimiz ihracat yolunda yürümek için bizimle beraber olmanız.” ifadelerini kullanmıştı.