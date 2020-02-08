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Kocaeli 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

08.02.2020 11:23

Son güncelleme : 08.02.2020 11:23
Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, ocak ayında 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



AA

Türkiye'nin 2019 yılındaki 180,5 milyar dolarlık rekor ihracatına en büyük katkıyı veren illerden biri olan Kocaeli, yeni yıla da güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay ihracat  liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan kentin dış satımı 1 milyar  300 milyon 889 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kentten geçen yıl ocak ayında  ise 1 milyar 312 milyon 543 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Yılın ilk ayında kentten yapılan ihracatın dörtte üçlük kısmı otomotiv  ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentte, geçen ay  gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 549 milyon 349 bin dolar oldu. İkinci sırada  yer alan kimya endüstrisinin ihracatı ise 430 milyon 359 bin dolar olarak  gerçekleşti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracat sıralamasında 72 milyon  549 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 59 milyon 12 bin dolarla çelik, 56 milyon 818 bin dolarla elektrik elektronik, 41 milyon 688 bin dolarla makine  ve aksamları endüstrisi sektörleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA'YA

Sanayi kentinin ocak ayında en fazla ihracat yaptığı ülke, 119 milyon  667 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 107 artış gösterdi.

Brexit sürecinin tamamlanmasıyla geçen hafta Avrupa Birliğinden  ayrılan Birleşik Krallık, Kocaeli'nin ikinci en büyük ihracat pazarı oldu. Söz  konusu ülkeye geçen ay 117 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İtalya 100 milyon 948 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi  90 milyon 27 bin dolarla Slovenya, 83 milyon 402 bin dolarla Almanya ve 72 milyon  365 bin dolarla Fransa izledi.




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