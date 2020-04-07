GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kocaeli`den 3,4 milyar dolarlık ihracat

07.04.2020 12:05

Son güncelleme : 07.04.2020 12:05
"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli`den ocak-mart döneminde 170 ülke ile 13 serbest bölgeye 3,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



AA

Türk imalat sanayisinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan ve elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci büyük limanına sahip Kocaeli, ihracat gücü en yüksek kentler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin yılın ilk 3 aylık döneminde dış satımı 3 milyar 454 milyon 40 bin dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanındaki 170 ülke ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapan kent, ihracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer  alırken, genel ihracatın da yüzde 8'ini karşıladı.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV VE KİMYA SEKTÖRÜ

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim  tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firması ile Tüpraş gibi  kimya endüstrisinin öncü firmalarına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu  sektörler büyük yer tuttu.

Yılın ilk 3 ayında kent ihracatının yüzde 72,5'ine denk gelen 2 milyar  503 milyon 907 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren  firmalar tarafından yapıldı.

Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan  Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 505  milyon 727 bin dolar oldu.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton  ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5  milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin  ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı  bu dönemde 998 milyon 180 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 197 milyon 378 bin dolarla üçüncü  sırada yer alırken, bunu 189 milyon 705 bin dolarla çelik, 146 milyon 783 bin  dolarla elektrik-elektronik, 131 milyon 379 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi  takip etti.

LİDER İHRAÇ PAZARI HOLLANDA

Sanayi kentinin yılın ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı  ülke 308 milyon 404 bin dolarla Hollanda oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye  yapılan ihracat geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 51 arttı.

Ocak ayında resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık  ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Birleşik  Krallık'a yapılan dış satım yılın ilk 3 aylık döneminde 281 milyon 974 bin dolar  olarak gerçekleşti.

Almanya ise 258 milyon 731 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu  ülkeleri, 228 milyon 941 bin dolarla Slovenya, 211 milyon 187 bin dolarla İtalya  takip etti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:5093.909
Değişim :  2,00% |  1.838,33
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.463 En Düşük
93.174
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 107.383.631 % 10,00  
IHEVA 2,42 5.960.445 % 10,00  
BFREN 214,50 3.117.375 % 10,00  
IDEAS 2,42 113.911 % 10,00  
METAL 0,88 19.760 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2886 8,3302 % 0,32  
Frank 6,8969 6,9385 % 0,02  
Riyal 1,7876 1,7965 % -0,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.657 -5,41  
Altın Gr. 357 358 -4,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,16 15,23 0,19  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 33,66 33,66 0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru