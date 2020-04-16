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Konut Fiyat Endeksi arttı

16.04.2020 15:37

Son güncelleme : 16.04.2020 15:37
Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 13,94 artışla 123,71 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020  dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde  kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek  amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Şubat 2020'de bir önceki aya göre  yüzde 2,30  artarak 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,94 yükselen KFE, aynı dönemde  reel olarak yüzde 1,40 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler  değerlendirildiğinde, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara  ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,18, 2,21 ve 2,45  artış gözlendi. Endeks değerleri  2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10,12,  13,00 ve 15,94 artış gösterdi.   





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