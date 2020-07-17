Türkiye genelinde konut fiyatları, Mayıs`ta nominal olarak aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda yüzde 23.1 arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık reel artış da Mayıs`ta yüzde 10.6 olarak hesaplandı.
Konut Fiyat Endeksi arttı
17.07.2020 15:10
Son güncelleme : 17.07.2020 15:15
DHA
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiyedeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 135.7 düzeyine yükseldi.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Konut fiyatları Mayıs'ta aylık bazda, İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlenmiştir.
Konut fiyatlarında yıllık artışlar da, İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 olarak gerçekleşti.
14:59118.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,85
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:596,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:597,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:59398,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,03
|Açılış
|: 398,37
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,60
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.385.122
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,14
|1.373.704
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,14
|1.373.704
|% 9,96
|
|TKURU
|22,98
|226.215
|% 9,95
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|PSDTC
|12,49
|11.306.545
|% -3,48
|
|ODAS
|2,88
|238.917.397
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,04
|184.749.603
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,82
|159.702.795
|% 0,00
|
|NATEN
|25,88
|93.073.318
|% 4,35
|
|ADESE
|2,27
|79.367.940
|% 0,44
|
|IHLGM
|1,82
|159.702.795
|% 0,00
|
|OYAKC
|9,04
|184.749.603
|% 0,56
|
|TUCLK
|6,93
|46.846.155
|% 7,78
|
|MARKA
|2,74
|14.214.776
|% 2,24
|
|SMART
|8,62
|34.933.163
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5797
|8,6227
|% -0,05
|
|Frank
|7,2588
|7,3025
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,89
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|8,90
|
|Tam
|2.665
|2.676
|9,10
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|4,50
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
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|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
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