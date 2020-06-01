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Konut kredisi kampanyası sektörde bayram havası oluşturdu

01.06.2020 13:34

Son güncelleme : 01.06.2020 14:01
Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, salgın nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektöründe bayram havasına neden oldu.



AA

Destek paketinin salgının neden olduğu durgunluğa karşı panzehir  etkisi oluşturacağını belirten sektör temsilcileri, bu sayede yeni yatırımların  da başlayacağını bildirdi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el  konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla  varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için  aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile  finansman imkanı sunulacak.

Destek paketinin salgının neden olduğu durgunluğa karşı panzehir  etkisi oluşturacağını belirten sektör temsilcileri, bu sayede yeni yatırımların  da başlayacağını bildirdi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, destek paketinin, ikinci çeyrekte sıkıntılı sürece giren  sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle yatırımcıların alımlarını ertelediğini dile getiren  Özyurt, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni açıklanan konut kredi oranları sayesinde sektördeki üretici ve  yatırımcılara çok önemli fırsat sunuldu. Orta gelirli yatırımcıları hedef alan ve  ciddi avantajlar sunan paket, satışlarda hareketlilik oluşturacak. Sektörümüzde  yine benzeri görülmemiş imkanlarla karşı karşıyayız. Bu sayede haziran itibarıyla  toparlanma dönemi başlayacak. Paket, sektörümüzde orta gelirli bir kitleyi hedef  alan projelerin geliştirilmesi yönünde önemli bir açılım başlatacak."

Özyurt, paketin yeni yatırımların da habercisi olduğunu kaydederek,  "Salgının ardından yeni konut yatırımlarında; geniş, balkonlu, bahçeli, yoğun  yeşil alanlı yapıların ağırlığını hissedeceğiz. Daha çok üst gelir grubunu hedef  alan bu tür yatırımlar, yeni dönemde orta gelir grubuna da hitap eden bir nitelik  kazanacak." dedi.

"DESTEK PAKETLERİ SATIŞLARI ARTIRMADA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, düşen  satışların yeniden hareketlenmesi için sektör oyuncularının bir gayret içinde  olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu destek paketini çabalarımızın karşılığını alma noktasında büyük  mutlulukla karşıladık. Bugüne kadar her dönemde sunulan destek paketleri,  satışların artırılmasında çok büyük bir rol oynadı. Salgının neden olduğu sancılı  dönemin ortadan kaldırılması yönünde atılan bu adım, sadece bir iyileştirme  yaratmayacak aynı zamanda sektörümüzde yapısal bir değişim sağlayacak. Konut  geliştiricileri de planlanan yatırımlarını bu paket ölçeğinde yeniden  değerlendirecek.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yeni destek  paketiyle izole dönemin yerini satışların hız kazandığı, planlanan yatırımların  masaya yatırıldığı hareketli bir sürece bırakacağını söyledi.

İkinci çeyrekte beklemeye geçen konut talebinin alım yönlü  hareketleneceğini dile getiren Akkuş, "Destek paketi, koronovirüs nedeniyle  satışlarda yaşanan gerilemeler karşısında bir panzehir etkisi oluşturacak." dedi.

Akkuş, desteğin, konut geliştiriciler açısından yeni bir yatırım atağı  başlatacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Yeni projelerde daha çok orta gelir grubunu hedef alan yatırımlar boy  gösterecek. Dolayısıyla paket sadece bu sürecin en az hasarla atlatılmasına değil  yeni yatırımların beklentiyle örtüşen bir şekilde yeniden tanımlanmasına vesile  olacak. Önümüzdeki dönemde normalleşmeye dönük adımlar hız kazandıkça, paketin  kazanımları da artacak."

"HIZLI BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRECEĞİZ"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, yatırımcının alım  gücünü kolaylaştıran, düşük faizli bu destek paketiyle hızlı bir toparlanma  dönemine girileceğini söyledi.

"Paket, normalleşmeye dönük atılan adımlarla paralel olarak  sektörümüzde yeni bir yatırım iklimi oluşturacak." diyen Çulhalık, düşük kredi  oranlarının sağladığı kolaylıktan bahsetti.

Çulhalık, "100 bin TL kredi çeken bir yatırımcı, bunun geri ödemesini,  15 yılda yaklaşık 170 bin TL olarak yapacak. Yatırım yapmak isteyen ancak ödeme  konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünen bir kitle de harekete geçecek. Paketle  birlikte oluşacak bu yatırım ikliminde hem yatırımcılar hem de konut  geliştiriciler kazançlı çıkacak." dedi.




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