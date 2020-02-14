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Konut satış rakamları açıklandı

14.02.2020 11:03

Son güncelleme : 14.02.2020 11:03
Türkiye genelinde ocak ayında 113 bin 615 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2019`un Aralık ayına göre yüzde 43,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55,8 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya  göre yüzde 43,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55,8 artarak 113  bin 615 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 21 bin 251 konutla ilk sırada (yüzde 18,7)  yer aldı. İstanbul'u 11 bin 989 konut satışıyla (yüzde 11,6) Ankara, 7 bin 212  konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla  Hakkari, 11 konutla Ardahan ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde  546,1 artarak 42 bin 237'ye çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2  olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 7 bin 615 konut ve yüzde 18  payla ilk sırada yer aldı.  ipotekli konut satışının en az olduğu iller ise 2'şer  konut ile Hakkari ve Ardahan oldu.

Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 71 bin  378 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve  yüzde 19,1 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı  yüzde 64,2 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 759 diğer konut satışıyla ikinci  sırada bulunurken, bu ili 4 bin 198 konut satışıyla Antalya izledi. Diğer konut  satışının en az olduğu il 5 konutla Hakkari oldu.

36 BİN 40 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 16,1 artarak 36 bin 40'a çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın  payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konutla en yüksek payı  aldı. İstanbul'u 3 bin 199 konut satışıyla Ankara, 2 bin 219 konut satışıyla  İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla  yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575 olarak gerçekleşti.

İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18,9 payla bu alanda da ilk  sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların  payı yüzde 68,9 oldu. İstanbul'u 8 bin 790 konut satışıyla Ankara, 4 bin 993  satışla da İzmir takip etti.

YABANCILARA 3 BİN 907 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Bu alanda ilk sırada 1875 konut satışıyla  İstanbul bulunurken, bu ili 762 ile Antalya, 235 ile Ankara, 163 ile Bursa ve 128  ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739, İran vatandaşları 678,  Rusya vatandaşları 254, Afganistan vatandaşları 204, Yemen vatandaşları 142 konut  edindi.




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