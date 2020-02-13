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Konut satışında lider ilçeler belli oldu

13.02.2020 11:54

Son güncelleme : 13.02.2020 11:54
En çok konut satılan ilçeler arasında 33 bin 194 adetle Esenyurt şampiyon olurken, onu 21 bin 120 adetle Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören takip etti.



AA

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 159 ilçe arasında geçen yıl en çok konut satılan ilçe 33 bin  194 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına göre 955 bine yakın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak açıklanmıştı.

Esenyurt'u bu alanda  21 bin 120 adet satışla Çankaya, 20 bin 526  adetle Keçiören takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 3'te  bulunan ilçeler, nüfus sıralamasında da ilk 3'te yer aldı. Nüfus sahipliğinde  Esenyurt'u 944 bin 609 kişiyle Çankaya, 939 bin 161 kişiyle Keçiören izledi.

Konut satışında Antalya Kepez 19 bin 880 adetle dördüncü, Mamak 17 bin  581 adetle beşinci,  Bursa Nilüfer 16 bin 98 adetle altıncı, Ankara  Yenimahalle 15 bin 566 adetle yedinci, Gaziantep Şahinbey 14 bin 223  adetle sekizinci, Konya Selçuklu 13 bin 744 adetle dokuzuncu, Gaziantep Şehitkamil ise 13 bin 471 adetle onuncu sırada yer aldı.

İLK 20'DE 8 FARKLI İLDEN İLÇELER YER ALDI

En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya'dan 3, Gaziantep'ten 2, Bursa, Konya, Eskişehir ve  Kayseri'den birer ilçe yer aldı. Sıralamaya üç büyük il dışından ilçelerin  girmesi konut sektörünün Anadolu'da da canlı olduğunu gösterdi.

İlk 20'ye giren Antalya Alanya'da 13 bin 12 adet, Muratpaşa'da 12 bin  915 adet, Ankara Etimesgut'ta 12 bin 643 adet, Sincan'da 12 bin 486 adet, Beylikdüzü'nde 12 bin 426 adet, Başakşehir'de 12 bin 223 adet, Pendik'te 12 bin  45 adet, Kayseri Melikgazi'de 11 bin 928 adet, Ankara Altındağ'da 11 bin 301 adet, Eskişehir    Tepebaşı'nda ise 11 bin 101 adet konut satıldı.

Konut satışında 10 bin 879 adetle Kadıköy, 10 bin 626 adetle Buca, 10  bin 607 adetle Samsun Atakum, 10 bin 399 adetle Diyarbakır Kayapınar, 10 bin 263  adetle Sancaktepe, 9 bin 623 adetle Şanlıurfa Karaköprü, 9 bin 315 adetle  Bursa Osmangazi, 9 bin 159 adetle Elazığ Merkez, 9 bin 13 adetle Kartal, 8 bin  970 adetle Eskişehir Odunpazarı ön sıralarda yer aldı.

Sektör temsilcileri, listede İstanbul dışından ilçelerin ciddi şekilde  yer aldığını belirterek, bu durumun, Anadolu'da konut talebinin canlı olduğunu  gösterdiğini bildirdi ve  "Başta kamu bankalarının faiz düşürmesi, fiyatların  uygunluğu ve ekonomik faaliyetlerin canlılığı Anadolu'da yer alan ilçelerde de  konut satışlarının yükselmesini sağladı. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve  düşük faiz oranları sayesinde söz konusu rakamların 2020'de de artarak devam  edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK SATIŞ BEYKOZ VE TUŞBA'DA

Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut  satışının gerçekleştiği ilçe, yüksek metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken Beykoz  oldu. İlçede geçen yıl boyunca sadece 375 adet konut el değiştirdi. Söz konusu  yüksek nüfusa rağmen Van'a bağlı Tuşba 403 adet, Erciş ise 425 adet konut  satışıyla bin sınırının altında kaldı.

En az konut satılan ilçeler arasında Şanlıurfa Eyyübiye 1155 adetle  dördüncü, Viranşehir 1410 adetle beşinci, Adana Ceyhan 1511 adetle altıncı,  Şanlıurfa Siverek 1841 adetle yedinci, Adana Yüreğir 1949 adetle sekizinci, Muş  Merkez 1929 adetle dokuzuncu, Siirt Merkez 2 bin 26 adetle onuncu sırada yer  aldı.

İstanbul'un düşük konut satılan ilçeleri arasında yer alan Beyoğlu'nda  2 bin 192 adet, Beşiktaş'ta 2 bin 302 adet, Bayrampaşa'da 2 bin 449 adet,  Esenler'de 2 bin 909 adet, Sultanbeyli'de 2 bin 951 adet konut el değiştirdi.




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