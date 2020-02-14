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Konut satışında tarihin en iyi ocak başlangıcı

14.02.2020 12:34

Son güncelleme : 14.02.2020 12:34
Türkiye genelindeki 113 bin 615 adetlik ve yabancılara 3 bin 907 adetlik konut satışı, tarihin en iyi ocak rakamı olarak kayıtlara geçti.



AA

Hem yerli hem de yabancılara konut satışı yeni yıla da hızlı başladı. Geçen yıldan devam eden kampanyaların yanı sıra özelikle kamu bankaları öncülüğündeki konut kredi faiz indirimlerinin özel bankaların desteğiyle 2020'de de sürmesi, konut satışlarında rekorları beraberinde getirdi.

Konut satışlarında 113 bin 615 adetlik konut satışı tarihin en iyi ocak satış rakamı olarak kayıtlara geçerken, yabancılara satılan 3 bin 907 konut  da tüm zamanların en yüksek ocak rakamı oldu.

Sektör temsilcileri, geçen yıldan gelen rüzgarın bu yıl da süreceğini, yabancıya satışta 50 binin üzerinin görülebileceğini söyledi.

"KONUT FAİZLERİNİN YÜZDE 1'İN ALTINDA OLMASI ÖNEMLİ"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Türkiye genelinde konut  satışlarının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 artarak 113  bin 615 olduğunu söyledi.

KDV ve tapu harcı teşviği olmamasına rağmen Aralık 2019'ta yakalanan  ivmenin devam etmesinin konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altında olmasının  ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Çelik, "Öte yandan sıfır  konutlarda konut kredi faiz oranlarının yüzde 0,79'a çekilmesi, sadece sıfır  konut piyasasını değil, ikinci el piyasasını da canlandırdı. Bu anlamda ilk evini  alacaklara da bir teşvik getirilmesi canlılığı perçinleyecektir." diye konuştu.

"KONUT SATIŞINDA İVME ARTIŞI SÜRÜYOR, EKONOMİ CANLANIYOR"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, ocakta Türkiye genelinde  geçen yılın aynı dönemine göre 16 bin 600 adet daha fazla konut satıldığını  belirterek, bu gelişmede, faiz indirimlerinin ve ekonominin canlanmaya  başladığının etki ettiğini söyledi.

Yabancıya satışta artışın yüzde 23 olarak gerçekleştiğini dile getiren  Akbal, "Geçen yıl toplamda yabancıya 45 bin konut satılmıştı. İvme böyle giderse  bu sene 55 bin rakamı yakalanabilir. Yabancıya konut satışının canlı olması  ülkemize yatırımın sürdüğünün açık göstergesi. Biz de Nevita olarak 2023'e kadar  10 metropolde ofis açarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz."  dedi.

"FAİZLERİN DÜŞÜK OLMASI HAYATİ"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise Türkiye genelinde  konut satışlarının ocakta yüzde 55,8 artışla 113 bin 615 olarak gerçekleştiğini  belirterek, "Son iki ayda verilen cari açıklar kısmen büyüme eğilimine işaret  ediyordu. Konutta gelen yüzde 56'lık artış ise bunu tamamlıyor. Zaten tüm  Coldwell Banker Türkiye ve Era ofislerinde yaşadığımız yoğunluk da bir ipucuydu."  dedi.

Ocak ayında KDV ve tapu harcı teşviklerinin sona ermesine rağmen  ivmenin devam ettiğini dile getiren Taş, "Bu da faizlerin düşük olmasının hayati  olduğunu ortaya koyuyor. Beklemeye geçen talep düşük faizle hemen kendisini  gösteriyor." diye konuştu.

"SEKTÖRDE ARTIK ÇARKLAR DÖNÜYOR"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı  Ahmet Erkurtoğlu, yılın ilk ayında konut satışlarının 110 bin adedin üzerinde  gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu durumun, sektörde artık çarkların  döndüğünü gösterdiğini söyledi.

Faizlerin yüzde 1'in altında olduğu sürece canlılığın süreceğini dile  getiren Erkurtoğlu, Türkiye'de ev sahipliği oranının hala istenilen seviyelerde  olmadığını, konuta ihtiyacı olan ciddi bir kesimin bulunduğunu bildirdi.

Erkurtoğlu, "Bu yıl konut satışlarında canlılığın sene boyunca  süreceğini düşünüyoruz. Özellikle biten konutlara ilgi devam edecek. Yeni  üretimler noktasında maliyetler nedeniyle üretici tedirgin yaklaşıyor. Yabancıya  satışta da ivme sürecektir. Çünkü ilgi devam ediyor." dedi.




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