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Koronavirüs Alman ekonomisinin büyümesini düşürebilir

06.02.2020 17:11

Son güncelleme : 06.02.2020 17:11
Koronavirüs salgınının, 2003`teki SARS gibi benzer bir yol izlemesi ve Çin`in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirmesi halinde Alman ekonomisinin 0,06 puan daha az büyüyeceği belirtildi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Koronavirüs Salgınının Olası Ekonomik Sonuçları" başlıklı bir rapor hazırlandı.

Raporda, "Eğer koronavirüs salgını, 2003'teki SARS gibi benzer bir yol izler ve Çin'in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirirse Alman ekonomisi 0,06 puan daha az büyüyecektir." denildi.

Koronavirüs salgınının daha ciddi olabileceğine dair bazı işaretler  olduğuna işaret edilen raporda, "Bu durumda Alman ekonomisini daha ciddi şekilde  etkileyecektir." denildi.

"EURO BÖLGESİ'NDEKİ ETKİSİ KÜÇÜK"

Ifo raporunda, Çin sanayi ürünlerinin, Alman ara malı ithalatının  yüzde 9,4'ünü oluşturduğu belirtilerek, Almanya hariç Euro Bölgesi'nde söz konusu  virüsün etkisinin Çin ile daha düşük entegrasyon sağlandığı için küçük kalacağı  ve büyümede sadece 0,01 puanlık bir azalmaya neden olacağı vurgulandı.

Ifo'nun hesaplamaları, salgının Çin'de tüketici harcamalarında kendini gösterdiği ve karantinadan dolayı emek arzını sınırladığı varsayımına dayanıyor.

"ETKİLERİ 2020'NİN İLK ÇEYREĞİ SONUNDA DAHA DA AÇIKLIĞA KAVUŞACAKTIR"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin sanayi ürünlerinin Alman sanayi şirketlerinin değer zincirlerinde önemli olduğunu belirterek, "Çin sanayisindeki daha büyük üretim kayıpları, koronavirüsün Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini önemli ölçüde artırabilir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınının SARS salgınından daha ciddi sonuçları olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu vurgulayan Wollmershaeuser, salgının Çin'deki tüketim ve sanayi üretimi üzerindeki etkilerinin 2020'nin ilk çeyreği sonunda daha da açıklığa kavuşacağını bildirdi.




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