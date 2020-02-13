Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.
Koronavirüs dünyanın en büyük fuarını da etkiledi
13.02.2020 09:41
Son güncelleme : 13.02.2020 09:42
Dünyanın en büyük akıllı telefon fuarı ve konferansı koronavirüs endişesi nedeniyle iptal edildi. BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Mobil Dünya Kongresi, bu sektördeki dünyanın en büyük fuarı olmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlerini, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri de bir araya getiren bir konferans.
Organizatörler, bu yıl İspanya'nın Barcelona kentinde yapılması planlanan etkinliğin gerçekleşmesinin "imkansız" olduğunu açıkladı.
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, halka sakin olma çağrısında bulundu. Bakan
Illa, Çarşamba günü insanlara İspanyol sağlık sistemine güvenmeleri ve bilimsel kanıtlara dayanarak karar almaları çağrısında bulunmuştu.
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|ALKA
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|ANACM
|4,09
|38.199.323
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|GSRAY
|2,32
|147.916.572
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|RAYSG
|4,73
|4.996.042
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|SANFM
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|1.195.020
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|SASA
|9,55
|132.130.369
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|IHLAS
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|HALKB
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|634.799.159
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|ODAS
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|IHLGM
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|EKGYO
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|THYAO
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|KRDMD
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|Altın Ons
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|1.575
|7,42
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|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
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|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
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|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
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|Yarım
|970
|995
|0,09
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|Çeyrek
|487
|498
|0,04
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|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
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|B. Petrol
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