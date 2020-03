Koronavirüs İtalyan ekonomisinin kalbini vurdu













AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede 21 Şubat Cuma gününden bu yana her gün artarak devam eden koronavirüs salgınının etkileri, ülke genelinde turizm, sağlık, ekonomi, sanayi, spor gibi pek çok alanda görülüyor.Koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği yer İtalya olurken, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria), Kovid-19’un yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceği tahmininde bulunuyor.2019 yılını yüzde 0,3 büyüme oranıyla kapatan İtalya'da hükümet, 2020 için yüzde 0,6'lık büyüme öngörüyor. Fakat uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, İtalya'nın büyüme tahminini yüzde 0,5'ten eksi 0,5'e düşürmesi dikkati çekti.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) 2 Mart'ta yayınlanan son raporunda ülkenin 2020 için büyüme tahminini 0,4 puan azaltarak sıfıra çekerken, 2021 için yüzde 0,5'te sabit tuttu.Ülkede koronavirüs acil durumunun baş göstermesinden kısa bir süre sonra basına konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco da virüsün GSYİH'e yüzde 0,2’nin üzerinde etki edebileceğine dikkati çekmişti.İtalyan borsası da ülkede ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde akmasını fiyatlandırması dikkati çekti. FTSE MIB 30 endeksi ise 21 Şubat’tan bu yana yüzde 16 değer kaybederek 24.777,15 puandan 20.799,89 puana geriledi. Borsada bu sürede 95 milyar euronun eridiği belirtiliyor.Ayrıca, Cerved Rating Ajansı’nın hazırladığı "Koronavirüsün mali olmayan İtalyan şirketlerine etkisi" isimli raporunda, Kovid-19’un yol açtığı acil durumun yıl içinde çözüme kavuşturulmaması ve alınan önlemlerin ülkenin en verimli bölgelerinde ekonomiyi etkili bir şekilde durdurması halinde, her on şirketten birinin temerrüt riski taşıdığına işaret edildi.Söz konusu krizin, 2020 yılının ortasında çözülmesi halinde, temerrüt riskinin yüzde 4,9 oranında olabileceği, krizin bütün bir yıl sürmesi halinde ise riskin yüzde 10,4’e çıkabileceği kaydedildi. Koronavirüsten kaynaklanan acil durumun en çok inşaat, tekstil sanayisi, turizm, otel ve restoranları etkileyeceği ifade edildi.Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) son verilerine göre, 2018 yılında 62,1 milyon turistin geldiği İtalya, iki haftadır içinde bulunduğu koronavirüs kriz nedeniyle çok sayıda rezervasyon iptali ve uçuşlardaki kısıtlamalarla karşı karşıya.Kovid-19’un ülkede 3 bin 916 kişide görülmesi ve şu ana kadar 197 kişinin ölümüne yol açması sebebiyle, İtalyan Otelciler Federasyonu kaynaklarının aktardığına göre başkent Roma, Milano ve Floransa'da mart ayındaki iptallerin yüzde 90’a dayandığı belirtildi. Bu kentlerde özellikle turistik yerlerdeki yoğunluğun azalması da gözle görülür biçimde fark ediliyor.İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma Belediyesi'nin yaptığı çalışmaya göre, nisan ayındaki Paskalya Yortusu'na yönelik rezervasyonların iptallerinden kaybın 303 milyon avro olacağı belirtildi.İtalya Ticaret Odası ve Turizm Odası'nın bu hafta açıkladığı çalışmaya göre, 1 Mart - 31 Mayıs'ı kapsayan üç aylık bahar döneminde 31 milyon 625 bin turist kaybı ve 7,4 milyar avro zarar beklendiği açıklandı.En çok koronavirüs vakasının görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano’nun iki havaalanı Malpensa ve Linate’ye yapılan uçuşlarda 15 Şubat- 2 Mart'ta günlük yolcu kaybının 100 binin üzerinde olduğu, 24 saatte seyahat edenlerin yaklaşık 50 bin civarında olduğu ifade edildi.Diğer yandan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) maçların nisan ayına kadar virüsün yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak olması kulüpleri, önemli bir kaynak olan stat gelirinden mahrum bırakacak.Kamu borcu ise 2019’da 2,4 trilyon euro olan GSYH’nin yüzde 134,8’ine denk gelen İtalya’da koronavirüs salgını, en çok ülkenin GSYH'sinin yüzde 41’ini temsil eden endüstrinin en gelişmiş olduğu Lombardiya, Emilia-Romagna, Veneto gibi kuzeydeki bölgelerini vurdu.Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, öncelikle kuzey bölgeleri, ardından ülke genelinde ekonomideki koronavirüsün yarattığı etkiyi hafifletmeye yönelik ardı ardına önlemler açıklarken, bir yandan da bunu tam olarak yapabilmesi için AB’den talep ettiği bütçe esnekliğini kabul ettirmek için Brüksel’e baskı yapıyor.Conte, önceki gün ek bir kararnameye daha imza atarak aileleri ve girişimlerini desteklemek üzere 7,5 milyar euro kaynak ayırdıklarını açıkladı.Diğer yandan Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri dün yaptığı açıklamayla 2020 borç tahminlerinde yüzde 0,3 artarak yüzde 2,5 çıkmasını öngördüklerini, AB makamlarından yüzde 0,3’lük artış talep ettiklerini duyurdu.