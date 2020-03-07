GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Koronavirüs İtalyan ekonomisinin kalbini vurdu

07.03.2020 11:21

Son güncelleme : 07.03.2020 11:21
İtalya`da koronavirüs salgınında (Kovid-19) vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ederken, Avrupa Birliği’nin (AB) 3. büyük ekonomisi ülkede virüs nedeniyle turizm başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde aksaması büyümede endişelere yol açıyor.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede 21 Şubat Cuma gününden bu yana her gün artarak devam eden koronavirüs salgınının etkileri, ülke genelinde turizm, sağlık, ekonomi, sanayi, spor gibi pek çok alanda görülüyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği yer İtalya olurken, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria), Kovid-19’un yılın ilk  yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceği tahmininde bulunuyor.

2019 yılını yüzde 0,3 büyüme oranıyla kapatan İtalya'da hükümet, 2020  için yüzde 0,6'lık büyüme öngörüyor. Fakat uluslararası kredi derecelendirme  kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci  çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, İtalya'nın  büyüme tahminini yüzde 0,5'ten eksi 0,5'e düşürmesi dikkati çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) 2 Mart'ta yayınlanan  son raporunda ülkenin 2020 için büyüme tahminini 0,4 puan azaltarak sıfıra  çekerken, 2021 için yüzde 0,5'te sabit tuttu.

Ülkede koronavirüs acil durumunun baş göstermesinden kısa bir süre  sonra basına konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco da virüsün  GSYİH'e yüzde 0,2’nin üzerinde etki edebileceğine dikkati çekmişti.

BORSANIN 2 HAFTADA KAYBI 95 MİLYAR EURO

İtalyan borsası da ülkede ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde akmasını  fiyatlandırması dikkati çekti. FTSE MIB 30 endeksi ise 21 Şubat’tan bu yana yüzde  16 değer kaybederek 24.777,15 puandan 20.799,89 puana geriledi. Borsada bu sürede  95 milyar euronun eridiği belirtiliyor. 

Ayrıca, Cerved Rating Ajansı’nın hazırladığı "Koronavirüsün mali  olmayan İtalyan şirketlerine etkisi" isimli raporunda, Kovid-19’un yol açtığı acil durumun yıl içinde çözüme kavuşturulmaması ve alınan önlemlerin ülkenin en  verimli bölgelerinde ekonomiyi etkili bir şekilde durdurması halinde, her on şirketten birinin temerrüt riski taşıdığına işaret edildi.

Söz konusu krizin, 2020 yılının ortasında çözülmesi halinde, temerrüt  riskinin yüzde 4,9 oranında olabileceği, krizin bütün bir yıl sürmesi halinde ise  riskin yüzde 10,4’e çıkabileceği kaydedildi. Koronavirüsten kaynaklanan acil  durumun en çok inşaat, tekstil sanayisi, turizm, otel ve restoranları etkileyeceği ifade edildi.

TURİSTİK KENTLER BOŞALDI

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) son verilerine göre, 2018 yılında 62,1  milyon turistin geldiği İtalya, iki haftadır içinde bulunduğu koronavirüs kriz  nedeniyle çok sayıda rezervasyon iptali ve uçuşlardaki kısıtlamalarla karşı  karşıya.

Kovid-19’un ülkede 3 bin 916 kişide görülmesi ve şu ana kadar 197  kişinin ölümüne yol açması sebebiyle, İtalyan Otelciler Federasyonu kaynaklarının  aktardığına göre başkent Roma, Milano ve Floransa'da mart ayındaki iptallerin  yüzde 90’a dayandığı belirtildi. Bu kentlerde özellikle turistik yerlerdeki  yoğunluğun azalması da gözle görülür biçimde fark ediliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma Belediyesi'nin yaptığı  çalışmaya göre, nisan ayındaki Paskalya Yortusu'na yönelik rezervasyonların  iptallerinden kaybın 303 milyon avro olacağı belirtildi. 

İtalya Ticaret Odası ve Turizm Odası'nın bu hafta açıkladığı çalışmaya  göre, 1 Mart - 31 Mayıs'ı kapsayan üç aylık bahar döneminde 31 milyon 625 bin  turist kaybı ve 7,4 milyar avro zarar beklendiği açıklandı. 

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nin başkenti  Milano’nun iki havaalanı Malpensa ve Linate’ye yapılan uçuşlarda 15 Şubat- 2  Mart'ta günlük yolcu kaybının 100 binin üzerinde olduğu, 24 saatte seyahat  edenlerin yaklaşık 50 bin civarında olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) maçların nisan  ayına kadar virüsün yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında seyircisiz  oynanacak olması kulüpleri, önemli bir kaynak olan stat gelirinden mahrum  bırakacak.

HÜKÜMETİN TEDBİRLERİ

Kamu borcu ise 2019’da 2,4 trilyon euro olan GSYH’nin yüzde 134,8’ine denk gelen İtalya’da koronavirüs salgını, en çok ülkenin GSYH'sinin yüzde 41’ini temsil eden endüstrinin en gelişmiş olduğu Lombardiya, Emilia-Romagna, Veneto gibi kuzeydeki bölgelerini vurdu. 

Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, öncelikle kuzey  bölgeleri, ardından ülke genelinde ekonomideki koronavirüsün yarattığı etkiyi hafifletmeye yönelik ardı ardına önlemler açıklarken, bir yandan da bunu tam  olarak yapabilmesi için AB’den talep ettiği bütçe esnekliğini kabul ettirmek için Brüksel’e baskı yapıyor. 

Conte, önceki gün ek bir kararnameye daha imza atarak aileleri ve girişimlerini desteklemek üzere 7,5 milyar euro kaynak ayırdıklarını  açıkladı.

Diğer yandan Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri dün yaptığı açıklamayla  2020 borç tahminlerinde yüzde 0,3 artarak yüzde 2,5 çıkmasını öngördüklerini, AB  makamlarından yüzde 0,3’lük artış talep ettiklerini duyurdu.  




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.601
Değişim :  -1,98% |  -2.214,55
Açılış :  111.654  
Önceki Kapanış :  111.815  
En Yüksek
112.345 En Düşük
108.775
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 22,30 1.834.944 % 14,95  
BRKSN 3,54 6.477.065 % 14,94  
OYAYO 7,77 5.900.017 % 14,94  
EMKEL 1,95 3.471.423 % 14,71  
VAKKO 6,03 194.631.601 % 9,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9093 7,9489 % 0,10  
Frank 6,4630 6,5019 % 0,41  
Riyal 1,6175 1,6257 % -0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 -0,13  
Altın Gr. 328 328 -1,16  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,32 17,34 -0,12  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,04  
B. Petrol 45,23 45,23 -4,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru