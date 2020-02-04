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`Koronavirüs salgını büyürse petrol talebi azalabilir`

04.02.2020 09:24

Son güncelleme : 04.02.2020 09:25
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini bildirdi.



AA

Fitch Ratings, koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası  etkilerinin, virüs salgının ne kadar süreceğine ve OPEC  ülkelerinin üretim  seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.

Fitch değerlendirmesinde, “2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük  oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Çin’ın petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin  reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık  şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol  talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep  artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.




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