Çin`de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda marka mağazalarını kapatmış veya üretimini durdurma kararı almıştı. Bu sektörler tek tek incelendiğinde ise öne çıkanlar arasında kahve sektörü, giyim sektörü ve otomotiv sektörü yer alıyor. Örnek vermek gerekirse kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgını nedeniyle Çin`de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma kararı almıştı. Giyim sektörüne bakıldığında ise H&M, Çin`de bulunan 520 mağazasından 334`ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Otomotiv sektöründe de çok sayıda marka bölgede yer alan üretimine ara verdiklerini açıklamıştı. İşte Çin`deki korona virüs nedeniyle üretimi sekteye uğrayan markalar...
Koronavirüs sonrası şirketler tek tek açıkladı! Onlarca mağaza kapandı
16.02.2020 10:27
Son güncelleme : 16.02.2020 14:35
UZMANPARA
Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını firmaların üretimini de etkilemeye başladı. Dünyanın önde gelen firmalarından bazıları ya mağazasını kapattı yada üretimi kısa süreliğine durdurma kararı aldı. Peki bu firmalar hangileri? İşte cevabı...
STARBUCKS
Kahve zinciri Starbucks, korona virüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.
Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin’de 4300 kahve dükkanı bulunuyor. Çin’de yaptığı satışlar Starbucks’ın global cirosunun yüzde 10’unu oluşturuyor.
H&M
H&M Çin'de bulunan 520 mağazasından 334'ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
TOYOTA
Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.
Yapılan açıklamada, "Yerel ve bölgesel yönetimlerin yönlendirmeleri, araç parça arzı ve lojistiğin de aralarında olduğu çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonrası üretim duruşunun uzatılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Toyota, ilk yaptığı açıklamada üretimin 9 Şubat'ta başlamasının planlandığını ifade etmişti.
Çin'deki araç parçaları üretim tesislerinin durmaya devam etmeleri çok sayıda global araç üreticisini etkiliyor.
FİAT CHRYSLER
Çin'den parça tedarikinde sıkıntının devam etmesi halinde Avrupa'daki fabrikalarını 2-4 hafta için kapatabileceğini duyurmuştu.
HYUNDAİ
Parça tedarikinde sıkıntı nedeniyle Güney Kore'deki üretimini durdurmuştu.
NİSSAN
Nissan, Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle Japonya'daki tesisinde üretimi durdurmuştu. Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığı bildirilmişti.
DÜNYA MOBİL KONGRESİ
Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edilmişti. Amazon, Sony, Huawei, Nokia, LG Electronics, Vodafone, Facebook ve çip üreticileri Intel ile Nvidia, konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.
Fransız telekom şirketi Orange, yönetim kurulu başkanı dünya çapında mobil şebeke hizmeti veren şirketlerini bir araya getiren GSMA'nın başkanlığını yapmasına rağmen, etkinlikten çekilmişti.
Deutsche Telekom, çalışanlarını çok fazla uluslararası katılımcının olacağı böyle bir etkinliğe göndermenin "sorumsuzca" olacağını açıklamıştı.
BRITISH AIRWAYS
British Airways, Britanya’nın koronavirüs nedeniyle Çin’e seyahat konusunda yayınladığı uyarının ardından Çin’e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞALTAŞ FUAR ERTELENDİ
Çin’in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın ertelenmesine yol açmıştı. 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmişti.
HAVACILIK HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI
Virüs yüzünden küresel piyasalardaki en büyük düşüşler özellikle 27 Ocak Pazartesi günü yaşanmıştı.
New York Borsası'nın S&P 500 havacılık endeksinin düşüş yaşadığı görülmüştü.
Çin'in hava yolculuğu talebinde yaşanacak düşüşün petrol talebinde olumsuz etki yaratacağı beklentisiyle ham petrol fiyatları
da düşmüştü.
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05308,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,97
|Açılış
|: 308,23
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,43
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8766
|7,9161
|% 0,20
|
|Frank
|6,1433
|6,1803
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6100
|1,6181
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|6,13
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|1,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DESA
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 900 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 120, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 940.00 milyon TL de
-
17:56EDIP
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 056, 415 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 770, 319 adet işlem
-
17:54QNBFL
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660 adet işlem