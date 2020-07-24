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Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı

24.07.2020 11:20

Son güncelleme : 24.07.2020 11:26
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altının ons fiyatını son 9 yılın zirvesine taşıdı.



AA

Kovid-19 salgını dünya genelinde merkez bankalarının daha önce eşi  görülmemiş şekilde genişleyici para politikası adımları atmasına, devletlerin ise  trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasına neden oldu.

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel ekonomilere yönelik risklerin  hala önemli seviyede bulunması, yatırımcıların güvenli liman varlıklara  yönlendirmeye devam etti.

Kovid-19 salgınıyla birlikte martta yüzde 0,32 ile rekor düşük  seviyeye inen ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,58 ile tarihi dip seviyelerde  seyretmeye devam ederken, altın fiyatları 1.898 dolarla son 9 yılın en yüksek  seviyesine çıktı. Altının ons fiyatındaki rekor seviye 1.921 dolarla 2011 yılında  görülmüştü.

Altının ons fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 değer kazanırken, bu  haftayı da değer kazancıyla kapatması halinde Ağustos 2011'den bu yana ilk defa  üst üste 7 hafta boyunca yükselmiş olacak. Bununla birlikte, altının gram fiyatı  da, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarak 417 lirayla rekor seviyeye  çıktı.

TARİHİ DÜŞÜK FAİZLER ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin, küresel ekonomiye  aktarılan trilyonlarca dolar, tarihi düşük seviyelere inen tahvil getirileri ve  altının oldukça likit bir varlık olması gibi birçok parametre tarafından  desteklendiğini ifade etti.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak  üzere küresel bazda neredeyse bütün merkez bankalarının genişlemeci  politikalarına devam ettiğini kaydeden analistler, bu durumun küresel para arzını  önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

Analistler, devletlerin de Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için  trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasının, yıl başından bu  yana yaklaşık yüzde 10 artışla 88 trilyon doları aşan küresel para arzında önemli  rol oynadığını belirtti.

Bununla birlikte, enflasyondan arındırılmış 10 yıllık ABD tahvil  getirisinin, yani reel faizin yüzde eksi 0,9'la tarihi dip seviyelere inmesinin  yatırımcı kararlarında etkili olduğuna değinen analistler, böylece altının,  getiri arayışına giren yatırımcıların önemli duraklarından biri olduğunu söyledi.

Analistler, dolar endeksinin mart ayında test ettiği 103  seviyelerinden düşüşe geçerek 95'lere kadar gerilediğini, yaşanan bu gevşemenin  güvenli liman varlıkları görece cazip hale getirdiğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) haziran raporunda, altın bazlı yatırım  fonlarının portföylerine sene başından bu yana 734 ton altın eklediğini, dünya  genelinde bu fonların ellerinde tuttukları altın miktarının 3.620 tonla rekor  seviyeye çıktığını duyurdu.

Düşen getiriler sebebiyle farklı yatırım araçlarına yönelen  yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli ve pozisyonlarını hedge etmek gibi  farklı sebeplerle öncelikle altını tercih ettikleri belirtilen raporda, altının  oldukça likit bir varlık olmasının da yatırımcıların altın talebinde önemli rol  oynadığı kaydedildi.

KÜRESEL EKONOMİK GİDİŞATA İLİŞKİN SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Analistler, dünya genelinde 15 milyonu aşan Kovid-19 vaka sayısındaki  artışın küresel ekonomiler için hala önemli risk potansiyeli oluşturduğunu,  konuya ilişkin gidişatın varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

ABD'nin Çin'den Houston kentindeki Çin konsolosluğunu üç gün içinde  kapatmasını istemesi sonrası iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiğini aktaran  analistler, iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde güvenli  liman varlıklara talebin artabileceğini bildirdi.

Analistler, merkez bankaları ve devletlerin ekonomileri desteklemek  adına atacakları adımların da yatırımcıların takip edecekleri bir başka konu  olduğunu, bu yöndeki kararların altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade  etti.

Küresel ekonomiye ilişkin önemli ipuçları barındıran ve yukarı yönlü  hareketleri dünyada çarkların döndüğüne işaret eden bakır/altın rasyosunun son  dönemde aşağı yönlü hareket ettiğini bildiren analistler, bu durumun küresel  ekonomik gidişat hakkında soru işaretleri oluşturmaya başladığına dikkati çekti.

Analistler, öte yandan, altının ons fiyatının ABD 2 yıllık tahvil  faizlerine bölünmesiyle ortaya çıkan rasyonun ise 12.550 ile 2011 yılında görülen  seviyenin üzerine çıktığını, bu seviyenin ise anormal fiyat hareketlerine işaret  ettiğini belirtti.




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